Kolumbija se pridružuje desnemu taboru, levica izgublja podporo po celotni Južni Ameriki

Piše: A. S. (Nova24tv)

V Kolumbiji na predsedniških volitvah v drugem krogu zmagal desni kandidat pravnik Abelardo de la Espriella, ki je slavil zmago nad levičarskim izbrancem establišmenta Ivánom Cepedo.

Abelardo de la Espriella v marsičem spominja na Donalda Trumpa: je milijonar, ki ga mediji opisujejo kot “skrajno desnega”, obenem pa ni del ustaljenega političnega razreda. Njegov glavni tekmec je bil levičarski senator Iván Cepeda.

Po 99,99 odstotka preštetih glasov je de la Espriella prejel slabih 13 milijonov. Oziroma 49,66 odstotka glasov, kar je za 250.830 glasov več od Cepede, ki ga je obkrožilo 12,7 milijona oziroma 48,7 odstotka volilnega telesa. V drugem krogu se je razlika med kandidatoma, ki je bila v prvem krogu kar 6730.000 glasov, precej zmanjšala.

Zmaga de la Esprielle označuje oster ovinek v desno, potem ko je zadnja žtiri leta vlada prvi in edini kolumbijski levičarski predsednik Gustavo Petro, ki mu ustava ni dovoljevala ponovne kandidature in je zato podprl poraženega Capedo. Rezultat volitev prav tako postavlja Kolumbijo v desni tabor, ki je v Latinski Ameriki vse večji in močnejši, saj se južna ameriška celina obrača vse bolj v desno. V Hondurasu je lani zmagal desničar Nasry Asfura, v Čilu je letos marca slavil prvak desnice, prav tako pravnik, José Antonio Kast, v Peruju pa se ob preštevanju glasov zmaga najbolj nasmiha konservativni kandidatki Keiko Fujimori. Vsi omenjeni kandidati, vključno z Abelardom de la Espriello, so prejeli podporo Donalda Trumpa, ki je zmago slednjega pospremil z zapisom :” Zmagal je, močno!”.

Čeprav je v času kampanje obljubljal, da bo uničil levico, je v svojem zmagoslavnem govoru de la Espriella zagotovil, da bo spoštoval ustavo in da hoče biti predsednik vseh državljanov Kolumbije. “Rad bi nagovoril predvsem tistem, ki niste volili zame. Vaše pravice bodo spoštovane, vaša mnenja slišana. Nikoli se vas ne bo treba biti strah, če razmišljate drugače”, je povedal. Novi kolumbijski predsednik prav tako zagovarja močno zavezništvo z ZDA, ki ostaja glavna gospodarska partnerica te države, kot tudi glavna zaveznica v boju proti organiziranemu kriminalu.

De la Esprielli je ob zmagi čestital državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je dejal: “Trumpova administracija se veseli tesnega sodelovanja z vašo novo administracijo pri spodbujanju varnosti v regiji in končanju nezakonitih migracij v ZDA, kot tudi pri jačanju naših gospodarskih vezi. Najboljši dnevi Kolumbije so pred njo”. Ko po sedanji predsednik Pedro čez šest tednov zapustil svoj položaj, bodo v regiji levičarji na oblasti samo še v Mehiki, Urugvaju, Gvantemali in Braziliji, kjer bodo volitve letos oktobra. Levica tako izgublja svoja oporišča in je vse šibkejša.

Sedanji predsednik Pedro in poraženec Cepeda sicer težko sprejemata poraz levice in brez dokazov trdita, da je prišlo pri preštevanju glasov in pri samih volitvah do nepravilnosti. De la Espriella je sicer zmagal predvsem s kampanjo, ki je obljubljala, da bo korenito iztrebila kriminal in obračunala s kriminalnimi organizacijami, kot tudi s komunističnimi milicami in teroristi. Zaradi tega je bil novi predsednik v času kampanje večinoma zaščiten z neprebojnim steklom. De la Espriella, ki bo prisegel 7. avgusta, obljublja tudi, da bo zgradil deset močno varovanih “mega zaporov” in opravil s kriminalci kot “s podganami in ščurki”.