Kaj pomeni dejstvo, da Vatikan ne sodeluje v Trumpovem Odboru za mir?

Piše: G. B.

Včeraj so mediji pompozno poročali o velikem udarcu za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da je sodelovanje v njegovem Odboru za mir zavrnil Vatikan.

Vatikan je včeraj sporočil, da ne bo sodeloval v Odboru za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo predsednika ZDA Donalda Trumpa . Kot je v torek med drugim pojasnil vatikanski državni sekretar Pietro Parolin , za upravljanje svetovnih kriz v prvi vrsti skrbijo Združeni narodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekateri analitiki pri tem že komentirajo, da je s tem Vatikan obrnil hrbet ne le ZDA, ampak tudi Izraelu.

Da Vatikan v Trumpovem odboru ne bo sodeloval, je Parolin v torek naznanil po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello in premierko Giorgio Meloni, potem ko je Italija sporočila, da bo v Odboru za mir sodelovala kot opazovalka. “Za nas obstaja nekaj kritičnih točk, ki jih je treba razjasniti,” je Parolin in dodal, da je ena od njih ta, da “na mednarodni ravni za krizne situacije skrbijo zlasti Združeni narodi”. “To je ena od točk, pri katerih vztrajamo,” je dejal.

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Zasedati je začel danes. Sprva je bil v okviru Trumpovega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, njegov namen pa se je do ustanovitve razvil v širše reševanje mednarodnih kriz. Povabilo k sodelovanju je sprejelo okrog 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav.

Po eni strani je vatikanski “ne” sicer razumljiv, saj s tem sledi svoji diplomatski tradiciji, da se ne veže na projekte, ki so pod vplivom ene ali druge velesile, vztraja pa pri multilaterizmu pod okriljem OZN. Prav tako se Vatikan izogiba vlogi, kjer bi moral javno podpirati politično in vojaško rešitev, ki še ni dozorela ali bi povzročala veliko polarizacijo. Po vsej verjetnosti se Vatikan skuša izogniti sodelovanju pri nečem, kar je pod nadzorom ZDA in kar naj bi zaobšlo vlogo OZN. Spomnimo: tudi pri Ukrajini je vatikanska diplomacija zelo previdna, da ne izgubi stika s Kremljem.

Vendar pa je po drugi strani tudi res, da Vatikan glede Gaze doslej ni podprl trditve arabskih držav ter evropske levice, da Izrael izvaja genocid. In je verjetno tudi v prihodnje ne bo. O dogajanju v Gazi sicer Sveti sedež obvešča jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pierbatista Pizzaballa, ki je sicer tudi ordinarij katoliške župnije v Gazi. Slednja se je znašla v navzkrižnem ognju. Kardinal Pizzaballa je sicer ves čas v kontaktu z izraelskimi oblastmi, tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem.