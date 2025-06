Greta Thunberg leti domov, Izraelski patrioti v Ukrajini, SAAB in F-16 sklatila Su-35S

Piše: Spletni časopis

Izraelci so preprečili jadrnici, na kateri so bili levičarski aktivisti, med njimi tudi Greta Thunberg, da bi priplula v del Gaze, ki ga obvladuje teroristična organizacija Hamas.

Aktivisti, ki so pod krinko pomoči poskušali odpreti koridor za dostave pomoči Hamasu, po teh so v preteklosti dostavljali tudi orožje in strelive za napade na Izrael, so že na poti nazaj v Evropo. Thunbergova na letalu proti Franciji.

Izrael poskuša Hamasu povsem onemogočiti vpliv na delitev humanitarne pomoči, zaradi tega s pomočjo ZDA vzpostavljajo lasten sistem, da bi Palestinci prišli do hrane in drugega, kar večinoma kot pomoč tudi prihaja iz Zahoda. V medijih lahko spremljamo poročila, da bi naj izraelska vojska napadala Palestince, ko prevzemajo pomoč na ta nov način, kar je precej nelogično. Vir teh poročil, tudi v slovenskih medijih, je Hamas. A to vam mediji praviloma prikrivajo. Mogoče je, da je za temi napadi na Palestince Hamas sam, s propagando s pomočjo svojih medijev, pa tudi naivnih evropskih, pa to prikriva.

V vojnah so mediji orodje propagande. Obeh strani.

Iz Izraela so razkrili, da so v Ukrajino kot pomoč po 90 izstrelkih za sisteme Patriot poslali še cele tovrstne sisteme. Ni čisto jasno, koliko. Lahko bi šlo za dva. Sami jih več ne potrebujejo, ker imajo že naprednejše sisteme. Kot je znano je Hamas iz Gaze z brutalnimi napadom, z raketiranji pa se je takoj pridružil Hezbolah iz Libanona, na Putinov rojstni dan 7. oktobra 2023 sprožila vojno z Izraelom. Za obe organizaciji je znano, da ju plačuje in vodi Iran, ki je zaveznik Vladimirja Putina, cilj je bil verjetno razširiti vojno, da bi preusmeriti vsaj del vojaške pomoč ZDA iz Ukrajine v Izrael in s tem pomagali Rusiji pri okupaciji čim večjega dela te države. Palestince v Gazi so za ta cilj žrtvovali.

Izraelski sistemi Patriot niso najnovejši in so verjetno bolj namenjeni zaščiti pred letali kot proti raketam. A zdi se, da niso bili udeleženi pri sestrelitvi ruskega Su-35S prejšnji teden v Kursku. Tega bi naj sestrelil ukrajinski F-16 s pomočjo iz Švedske dostavljenega letala za radarski nadzor SAAB 340 AEW&C. Ruski lovec Su-35S je veliko modernejši od zahodnega F-16 in bi moral imeti v spopadu veliko prednost. F-16 so v ZDA začeli proizvajati leta 1973. Su-35 pa v Rusiji leta 2007. Su-35 je torej več kot 30 let mlajši. Sestreljen je bil verjetno, tako ocenjujejo v nemškem tisku, zaradi pomoči švedskega letala za radarski nadzor in vodenje SAAB 340 AEW&C, ki je zaznalo ruskega lovca iz velike razdalje in vodil izstrelek izstreljen iz F-16.

V Rusiji imajo verjetno težave, ker so jim Ukrajinci številna njihova AWACS letala A-50 uničili. Takšno radarsko poveljniško letalo je novo na Zahodu vredno več sto milijonov. Desetkrat več od lovca Su-35 ali F-16. Švedski 340 AEW&C stanejo le delček cene najboljših AWACS letal. Točna cena sicer nikoli ni bila razkrita. A dostavljeni Ukrajini bi naj stali manj kot 30 milijonov dolarjev vsak, po karakteristikah pa bi naj bili celo boljši od ruskih A-50.