Friedrich Merz: Spremeniti moramo svoj način razmišljanja

Govor Friedricha Merza (CDU), kanclerja DEU, na varnostni konferenci v Münchnu 13. februarja 2026:

Z nekaj prekinitvami že več kot trideset let prihajam v München na varnostno konferenco. Vedno je bila seizmograf političnih razmer. V zgodnjih letih seizmograf odnosov med Ameriko in Evropo, zdaj pa že leta seizmograf celotnih svetovnih političnih razmer. V prejšnjih letih sem prihajal sem predvsem zato, da bi negoval odnose z našimi ameriškimi prijatelji, pa tudi zato, da bi se srečal z novimi akterji zunanje in varnostne politike iz številnih držav sveta.

Že nekaj let tudi v tej dvorani vlada vzdušje, zaznamovano z naraščajočimi napetostmi in konflikti v svetu. Najkasneje z rusko agresijo na Ukrajino pred štirimi leti smo vstopili v novo fazo odkrito bojevanih vojn in konfliktov, ki nam jemljejo sapo in spreminjajo naš svet globlje, kot smo si, celo tukaj v tej dvorani, mislili, da je sploh mogoče. V tem kontekstu je bilo zame pomembno, da danes odpremo konferenco. Ker se moramo med seboj pogovarjati, bolj nujno kot kdaj koli prej.

Preden to storimo, naj se v imenu zvezne vlade zahvalim Wolfgangu Ischingerju, da je letos ponovno prevzel vlogo predsednika konference. Dovolite mi, da povem naslednje, dragi Wolfgang: Najlepša hvala za vaše delo, še posebej letos.

Nad to konferenco vije mračen moto: “Pod uničenjem”. Ta moto verjetno pomeni, da je mednarodni red, ki je slonel na pravicah in pravilih, na robu uničenja. Bojim se, da moramo to povedati še bolj jasno: Ta red, pa naj bo še tako nepopoln tudi v svoji najboljši luči, kot tak ne obstaja več.

Kaj pa mi, Evropa? No, Evropa – kot je pred nekaj tedni zapisal Peter Sloterdijk – je končala dolg premor od svetovne zgodovine. Skupaj smo prestopili prag v obdobje, ki ga znova odkrito zaznamuje moč in predvsem politika velikih sil.

Najprej je tu ruski nasilni revizionizem, brutalna vojna proti Ukrajini, proti našemu političnemu redu, z vsakodnevnimi, grozljivimi vojnimi zločini. A to je le najbolj očitna manifestacija, ki jo vidimo vsak dan. Priča smo drugim dogodkom v svetu, dogodkom, ki se razlikujejo od tistih, o katerih smo v preteklih letih in desetletjih pogosto razpravljali tukaj v tej dvorani. Kitajska uveljavlja svojo pravico do globalne prevlade. Kitajska je za to postavljala temelje dolga leta s strateško potrpežljivostjo. V dogledni prihodnosti bi se Peking lahko vojaško enakovredno soočil z Združenimi državami. Kitajska sistematično izkorišča odvisnost drugih. Kitajska na novo interpretira mednarodni red, da bi ustrezal njenim lastnim ciljem.

Če je kdaj v zgodovini obstajal unipolarni trenutek po padcu berlinskega zidu, je ta že zdavnaj minil. Zahteve Združenih držav po vodstvu so bile v vsakem primeru izpodbijane, morda celo že zapravljene.

Ponovno osredotočanje na politiko moči ni mogoče pojasniti zgolj s rivalstvom med velikimi državami. Dame in gospodje, odraža tudi nemirne, razgrete družbe v času velikih pretresov. To izraža potrebo, tudi v mnogih demokratičnih državah, po močnem vodstvu v svetu, kjer demokratično konstituirane države dosegajo meje svojih možnosti delovanja. Politika velikih sil – ali tako se zdi – ponuja močne, preproste odgovore, vsaj velikim silam in vsaj na začetku.

Razočarana politika velikih sil zapušča svet, čigar vedno večja medsebojna povezanost se je preobrazila v urejanje pravnih okvirov in umirjanje odnosov med državami. Politika velikih sil deluje po svojih pravilih. Je hitra, kruta in pogosto nepredvidljiva. Boji se odvisnosti. On pa uporablja odvisnosti drugih in jih po potrebi izkorišča. V ospredje stopi boj za vplivne sfere, za odvisnosti in za zvestobo. Surovine, tehnologije in dobavne verige postanejo orodja moči v igri z ničelno vsoto velikih. To je nevarna igra, najprej za majhne, ​​kasneje pa verjetno tudi za velike.

Naši prijatelji v Združenih državah se temu prilagajajo z veliko hitrostjo. Prepoznali so lastno potrebo, da dohitijo Kitajsko. V svoji strategiji nacionalne varnosti sprejemajo radikalne zaključke. To počnejo na način, ki tega trenda ne upočasnjuje, temveč ga ravno nasprotno pospešuje.

Tudi mi Evropejci sprejemamo previdnostne ukrepe. Pripravljamo se na to novo dobo. Pri tem prihajamo do drugačnih zaključkov kot na primer administracija v Washingtonu.

Naša prva naloga danes, naša naloga kot Evropejcev in seveda kot Nemcev, je prepoznati to novo realnost. Kar ne pomeni, da jo preprosto sprejmemo kot nespremenljivo usodo. Nismo prepuščeni na milost in nemilost temu svetu. Lahko ga oblikujemo. Ne dvomim: ohranili bomo svoje interese in svoje vrednote v tem svetu, če se bomo odločno, kolektivno in samozavestno zanesli na lastne moči. Na ta način bomo prebrodili nevihto in ohranili svojo svobodo. Odprli bomo nova vrata, izkoristili nove priložnosti in če bomo to storili pravilno, bomo iz te preizkušnje izšli še močnejši.

Dame in gospodje, bodimo popolnoma iskreni: najprej se moramo osredotočiti na svoje cilje, nato pa na svoje možnosti. Glavni cilji nemške zunanje in varnostne politike izhajajo iz našega Ustavnega zakona, naše zgodovine in naše geografije. Naša svoboda je nad vsem drugim. Naša varnost omogoča to svobodo. Naša gospodarska moč služi tej svobodi. Ustavni zakon, zgodovina in geografija nas zavezujejo, da o svojih ciljih vedno razmišljamo z evropske perspektive. Ta usmeritev je v skladu z našimi interesi. To je edini način, da odpremo najboljše priložnosti za našo državo. Nemška zunanja politika, zlasti nemška varnostna politika, je trdno zakoreninjena v Evropi. Ta Evropa je danes dragocenejša kot kdaj koli prej. Zdaj usklajujemo način doseganja svojih ciljev z lastnimi zmožnostmi.

Naj bom iskren: glede na razpoložljivo moč je imela nemška zunanja politika v zadnjih desetletjih – naj povem takole – normativni presežek. Z najboljšimi nameni je kritizirala kršitve mednarodnega reda po vsem svetu. Pogosto je opozarjala, zahtevala in opominjala. Ni pa se dovolj ukvarjala z dejstvom, da pogosto primanjkuje sredstev za reševanje razmer. Ta vrzel med težnjami in priložnostmi se je preveč povečala. Zdaj jo zapiramo. Le tako se bomo bolje soočili z realnostjo.

Naredimo torej pregled lastnih možnosti. Kratek pregled: Bruto domači proizvod Rusije trenutno znaša približno dva bilijona evrov. Bruto domači proizvod Evropske unije je skoraj desetkrat večji. Pa vendar Evropa ni desetkrat močnejša od današnje Rusije. Naš vojaški, politični, gospodarski in tehnološki potencial je ogromen. Vendar ga še zdaleč ne izkoriščamo v celoti.

Najpomembnejše zdaj je naslednje: spremeniti moramo svoj način razmišljanja. Spoznali smo, da v dobi velesil naša svoboda ni več samoumevna. Je ogrožena. Za obrambo te svobode bosta potrebni odločnost in moč volje. To bo zahtevalo pripravljenost ubrati nove poti, sprejeti spremembe in, da, celo žrtvovati se – ne nekega dne, ampak takoj.

Iz tehtnih razlogov v Nemčiji ne jemljemo državne oblasti zlahka. Od leta 1945 je ideja, da moramo to moč omejiti, trdno zakoreninjena v našem razmišljanju. Naj dodam: preveč državne moči ne uničuje le temeljev naše svobode. Premalo državne moči vodi do istega rezultata, vendar na drugačen način. To vprašanje ima globoko evropsko razsežnost. Pred petnajstimi leti je poljski zunanji minister Radek Sikorski že izrazil svoje mnenje o Nemčiji, citiram ga: “Nemške neaktivnosti se bojim bolj kot nemške moči.” In to je del naše odgovornosti, ki izhaja iz Ustave, zgodovine in geografije. To odgovornost sprejemamo.

Za to potrebujemo strategijo, ki rešuje očitno dilemo. Preoblikovanje sveta s strani velikih sil se dogaja hitreje in globlje, kot se lahko okrepimo sami. Že samo zaradi tega nisem navdušen, ko se včasih slišijo refleksivni pozivi, naj Evropa odpiše Združene države kot partnerja. Dame in gospodje, razumem nelagodje in dvom, ki ga čutite ob takšnih zahtevah. Nekatere od njih celo delim. Pa vendar te zahteve niso dobro premišljene. Preprosto ignorirajo kruto geopolitično realnost v Evropi in podcenjujejo potencial, ki ga naše partnerstvo z Združenimi državami še vedno ima kljub vsem težavam.

Zato ne bo dovolj, da se na manevre in muhe močnih odzovemo retorično čim bolj modro. V teh zahtevnih časih si sami postavljamo svojo agendo. Osredotočamo se nase. Ta agenda je še v nastajanju. Kako bi lahko bilo drugače? Pa vendar je njeno izvajanje že v polnem teku. Pritisk, ki smo mu izpostavljeni, uporabljamo za ustvarjanje nečesa novega in upajmo, da tudi nečesa dobrega.

Politika velikih sil v Evropi za Nemčijo ni možnost. Vodenje, ki temelji na partnerstvu: Da. Hegemonistične fantazije: Ne. Nemci ne bomo nikoli več šli sami. To je trajna lekcija iz naše zgodovine. Svobodo živimo s sosedi, samo s sosedi, zavezniki in partnerji. Gradimo na svoji moči, svoji suverenosti in svoji sposobnosti medsebojne solidarnosti v Evropi. To počnemo s trdno načelnim realizmom.

Dragi prijatelji – če smem tako reči – dame in gospodje, ta program svobode je sestavljen iz štirih točk.

Prvič, okrepimo se vojaško, politično, gospodarsko in tehnološko. To bo zmanjšalo našo odvisnost in našo ranljivost. Naša največja prioriteta je krepitev Evrope znotraj Nata. Veliko vlagamo v verodostojno odvračanje.

Opomnimo: Nemčija je spremenila svojo ustavo. Na vrhu Nata v Haagu junija lani so se vse zaveznice – skoraj vse zaveznice – zavezale, da bodo v prihodnje v varnost vložile 5 % svojega bruto domačega proizvoda. Samo Nemčija bo zato v prihodnjih letih vložila več sto milijard evrov.

Ukrajino podpiramo v njenem pogumnem odporu ruskemu imperializmu. To počnemo diplomatsko, politično, gospodarsko in seveda vojaško. Mimogrede, Nemčija in Evropa sta v preteklem letu tukaj zagotovili ključno vodstvo. Moskvi smo naložili nepredvidene izgube in stroške. Če se bo Moskva končno strinjala z mirom, bo to deloma tudi zaradi tega. To je izraz evropske samopotrditve.

Začeli smo velike projekte konvencionalnih javnih naročil: v zračni obrambi, za globoke precizne napade in v satelitski tehnologiji. Oživljamo našo obrambno industrijo. Odpirajo se nove tovarne, ustvarjajo se nova delovna mesta in pojavljajo se nove tehnologije. Kot je dejal bavarski minister-predsednik Markus Soeder (CSU), tukaj okoli Münchna na primer cveti pravi grozd visoko inovativnih podjetij na področju obrambne tehnologije, ki razvijajo revolucionarne tehnologije, nekatere v tesnem sodelovanju z Ukrajino.

Gospod obrambni minister, obračam se na vas, reforma naše vojaške službe je v teku. Po potrebi bomo izvedli prilagoditve. Krepimo vzhodni bok Nata. V ta namen se v Litvi oblikuje naša brigada – prvič v zgodovini Bundeswehra je cela velika enota nameščena zunaj našega ozemlja.

Zagotovili bomo večjo varnost na skrajnem severu. Prva nemška letala Eurofighter so že prispela, prispelo pa jih bo še več. Bundeswehr bomo – to sem že pogosto rekel in to tukaj ponavljam – čim prej preoblikovali v najmočnejšo konvencionalno vojsko v Evropi. Vojsko, ki se lahko upre, ko bo to potrebno.

Hkrati pa krepimo odpornost naše družbe in gospodarstva. Uvajamo nove zakone za okrepitev naših omrežij in kritične infrastrukture pred hibridnimi napadi. ​​Ustvarjamo odporne dobavne verige in zmanjšujemo enostransko odvisnost od surovin, ključnih izdelkov in tehnologij. Naš svobodni in demokratični red ščitimo pred njegovimi sovražniki, tako notranjimi kot zunanjimi. Med drugim bomo okrepili naše obveščevalne službe.

V tem novem svetu je politika konkurence varnostna politika, varnostna politika pa politika konkurence. Obe služita naši svobodi. Prav zato želimo biti gonilna sila napredka v prihodnjih tehnologijah. Umetna inteligenca bo pri tem igrala ključno vlogo.

Drugič, krepimo Evropo. Suverena Evropa je naš najboljši odgovor na novo dobo. Združevanje in krepitev Evrope je danes naša najpomembnejša naloga.

Naša Evropa se mora osredotočiti na tisto, kar je bistveno pomembno: ohranjanje in izboljšanje naše svobode, naše varnosti in naše konkurenčnosti. Končati moramo širjenje evropske birokracije in regulacije. Evropski standardi nas ne smejo ovirati na način, ki bi ohromil in oviral našo konkurenčnost. Okrepiti morajo naše sile. Spodbujati morajo inovacije in podjetništvo, spodbujati naložbe in nagrajevati ustvarjalnost. Evropa se ne sme umakniti v področje izogibanja tveganjem. Evropa mora ustvarjati priložnosti in sprostiti svoj potencial.

Spoštovana Ursula von der Leyen, včeraj smo o teh vprašanjih intenzivno razpravljali z evropskimi voditelji držav in vlad, zdaj pa skupaj razvijamo skupni načrt za močno in suvereno Evropo. Evropa mora postati globalna politična sila z lastno varnostno strategijo.

Za opomnik in tudi za tiste, ki morda ne veste: 42. člen Pogodbe o Evropski uniji nas zavezuje k medsebojni solidarnosti v primeru oboroženega napada v Evropi. Zdaj moramo opredeliti, kako nameravamo to organizirati na evropski ravni. Ne kot nadomestilo za NATO, temveč kot samozadosten, močan steber znotraj zavezništva.

S francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom sem začel prve pogovore o evropskem jedrskem odvračanju. Gospe in gospodje, naj pojasnim: izpolnjujemo svoje pravne obveznosti. To obravnavamo izključno v kontekstu našega sodelovanja pri jedrskem orožju v okviru Nata in zato ne bomo dovolili, da bi v Evropi nastala območja z različno varnostjo.

Evropska obrambna industrija mora svoj potencial končno spremeniti v oprijemljive rezultate. Zato bomo tri ključne “S” – standardizacijo, skaliranje in poenostavitev orožnih sistemov – organizirali na evropski ravni. To bo odprlo ogromen potencial.

To moč pretvarjamo v edinstveno zunanjo prisotnost, ki vključuje naše strateške partnerje. To vključuje močno trgovinsko politiko. Sporazum “Mercosur”, o katerem sta se dogovorili Evropska unija in štiri južnoameriške države, bo začasno veljal. To je pravilna odločitev Evropske komisije. Sporazum o prosti trgovini z Indijo je bil dokončno sklenjen. Nadaljnji sporazumi bodo in morajo slediti nujno.

Diplomatsko gledano v Evropi trenutno rešujemo kvadraturo kroga. To se kaže v našem delu za mir v Ukrajini. Kjer je potrebna agilnost, napredujemo v majhnih skupinah. Z E3, torej z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. Pa tudi z Italijo in Poljsko kot ključnima evropskima akterjema. Vemo, da bomo dolgoročno uspeli le, če bomo vključili tudi druge Evropejce. To počnemo in za nas Nemce ni druge alternative. Smo središče Evrope. Če se bo Evropa razpadla, bo razpadla tudi Nemčija.

Vendar pa pozivam tudi naše partnerje: Prepoznajte pomen trenutka, utirajte pot močni, suvereni Evropi.

Tretjič, želimo vzpostaviti novo transatlantsko partnerstvo. Naj začnem z neprijetno resnico: med Evropo in Združenimi državami Amerike se je odprl razkol, globok prepad. Podpredsednik J.D. Vance je to povedal tukaj v Münchnu pred enim letom. Imel je prav v svojem opisu.

Kulturna vojna, ki jo bije gibanje MAGA v ZDA, ni naša. Svoboda govora se tukaj konča, ko posega v človekovo dostojanstvo in ustavo. Ne verjamemo v tarife in protekcionizem, temveč v prosto trgovino. Trdno se držimo podnebnih sporazumov in Svetovne zdravstvene organizacije, ker smo prepričani, da lahko globalne izzive rešimo le skupaj.

Čezatlantsko partnerstvo je očitno izgubilo svojo samoumevnost – najprej v Združenih državah Amerike, nato tukaj v Evropi in verjetno tudi tukaj v tej sobi.

Dame in gospodje, če želimo, da ima naše partnerstvo prihodnost, ga moramo na novo opredeliti v dveh pomenih. Ta na novo opredelitev mora biti konkretna, ne ezoterična. Na obeh straneh Atlantika moramo priti do zaključka: skupaj smo močnejši. Evropejci vemo, kako dragoceno je zaupanje, na katerem temelji NATO.

V dobi velesil bodo tudi ZDA odvisne od tega zaupanja. Tudi če delujejo same, dosežejo meje lastne moči. Zdi se, da strategi, vsaj v Pentagonu, to razumejo. NATO ni le naša konkurenčna prednost, ampak tudi vaša, dragi ameriški prijatelji.

(V angleščini 🙂 To bi rad ponovil za naše ameriške prijatelje. Že več kot tri generacije zaupanje med zavezniki, partnerji in prijatelji NATO uvršča med najmočnejše zavezništvo vseh časov. Evropa se popolnoma zaveda, kako dragoceno je to. V času rivalstva velikih sil niti Združene države ne bodo dovolj močne, da bi to storile same. Dragi prijatelji, biti del Nata ni le konkurenčna prednost za Evropo, ampak tudi konkurenčna prednost za Združene države. Zato skupaj obnovimo in oživimo čezatlantsko zaupanje. Mi Evropejci opravljamo svoj del.

(V nemščini 🙂 Rad bi nadaljeval s stavkom Wolfganga Ischingerja: Avtokracije imajo lahko privržence, demokracije pa partnerje in zaveznike.

Ta izjava velja tudi za nas Evropejce. Pravi zaveznik jemlje svoje odgovornosti resno. Nihče nas ni silil v pretirano odvisnost od Združenih držav, v kateri smo se znašli. To stanje odvisnosti smo povzročili sami. Toda zdaj to situacijo puščamo za seboj in prej ko bo, tem bolje.

Tega ne bomo dosegli z izstopom iz Nata. To bomo dosegli z izgradnjo močnega, samozadostnega evropskega stebra znotraj Zavezništva, v našem lastnem interesu.

Ta posvetitev, dame in gospodje, je prava stvar v vseh okoliščinah. Prava stvar je, če se Združene države še naprej distancirajo. Prava stvar je, dokler ne moremo zagotoviti lastne varnosti. In končno, prav je tudi za ponovno vzpostavitev bolj zdravega transatlantskega partnerstva.

Sumim, da se bomo v prihodnosti pogosteje ne strinjali kot v preteklosti. Morali se bomo pogajati in morda še pogosteje razpravljati o pravi poti naprej. Če bomo to storili z obnovljeno močjo, spoštovanjem in samospoštovanjem, bo to v korist obeh strani.

Mimogrede, nekaj tega sem občutil v razpravah o Grenlandiji, ki smo jih imeli v zadnjih tednih. Posebej se obračam na Mette Frederiksen, dansko premierko, ki ve, da se lahko brez zadržkov zanese na evropsko solidarnost.

Četrtič in nenazadnje, ustvarjamo močno mrežo globalnih partnerstev. Čeprav sta nam evropska integracija in transatlantsko partnerstvo pomembna, ne bosta več dovolj za ohranitev naše svobode. Partnerstvo ni absoluten koncept. Ne zahteva popolnega soglasja o vseh vrednotah in interesih. Mimogrede, to je eden od naukov teh dni, tednov in mesecev.

To nam omogoča, da se približamo novim partnerjem, s katerimi si ne delimo vseh, a pomembnih interesov. S tem se izognemo odvisnostim in tveganjem, hkrati pa odpiramo priložnosti in možnosti za obe strani. Kar varuje našo svobodo.

Ključno vlogo bodo pri tem igrale Kanada in Japonska, Turčija, Indija, Brazilija, pa tudi Južna Afrika, države Perzijskega zaliva in druge. S temi državami želimo tesneje sodelovati na podlagi medsebojnega spoštovanja in z dolgoročno perspektivo. Delimo si temeljni interes za politični red, v katerem se lahko zanesemo na sporazume, v katerem smo sposobni skupaj reševati globalne probleme in predvsem v katerem mirno rešujemo konflikte.

Delimo si izkušnjo, da mednarodno pravo in mednarodne organizacije služijo naši suverenosti, naši neodvisnosti in tudi naši svobodi. Nemci vemo: svet, kjer je pomembna le moč, bi bil temen kraj. Naša država je v 20. stoletju sledila tej poti do svojega grenkega in zlega konca.

Danes gremo po drugačni, boljši poti. Naša največja moč ostaja sposobnost gradnje partnerstev, zavezništev in organizacij, ki temeljijo na pravu in pravilih, na spoštovanju in zaupanju ter verjamejo v moč svobode.

Po letu 1945 so nas Nemce s to močno in svetlo idejo navdihnili predvsem naši ameriški prijatelji. Tega ne bomo pozabili. Na teh temeljih je NATO postal najmočnejše politično zavezništvo v zgodovini.

Ostajamo zvesti tej ideji. Z vso močjo in strastjo, s spodobnostjo in solidarnostjo, z ustvarjalnostjo in pogumom to idejo nosimo v novo dobo, da ta doba ne postane temna, ampak, dame in gospodje, dobra. Za nas, predvsem pa za generacijo naših otrok in vnukov, ki se v teh dneh in tednih zanašajo na nas, da bomo storili pravo stvar.

Odločeni smo, da to storimo.