Finančne posledice dogajanja na Bližnjem vzhodu so že na dlani: cene nafte močno navzgor, a to je šele začetek

Piše: C. R.

Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju zaradi vojaškega konflikta na Bližnjem vzhodu poskočile za več kot šest odstotkov. Analitiki ocenjujejo, da se bo zaradi strme rasti stroškov zavarovanja ladijskih prevozov nafte cena za sod lahko dvignila na 90 dolarjev, je na spletni strani poročala agencija Reuters.

Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je danes povzpela nad 70 dolarjev in poskočila za 12 odstotkov. Nato se je spustila in je bilo treba za 159-litrski sod odšteti 71,17 dolarja, kar je 6,2 odstotka več kot ob koncu trgovanja v petek.

Severnomorska nafta brent za dobavo aprila je bila s 77,57 dolarja dražja za 6,4 odstotka. Cena se je za kratek čas dvignila celo nad 82 dolarjev in je poskočila za 14 odstotkov.

Na trgu zaradi skupnega vojaškega napada ZDA in Izraela na Iran konec minulega tedna vlada velika zaskrbljenost. Vojna z Iranom se je danes razširila na Libanon, kjer je Izrael izvedel napade, potem ko je šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, ponoči izstrelilo rakete na Izrael.

Naftne trgovce skrbijo motnje v dobavi, pa tudi to, da bodo napadi zavrli okrevanje svetovnega gospodarstva in znova sprožili inflacijo. Iran je namreč zaprl pomembno Hormuško ožino. Skozi to ožino, ki Perzijski zaliv povezuje z odprtim morjem, potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina. V nedeljo je bilo tam napadenih več ladij, svetovni ladjarji so začeli preusmerjati svoje ladje.

“V takšnih razmerah postanejo stroški zavarovanja previsoki,” je pojasnila vodja raziskav za Bližnji vzhod in razširjeno skupino Opec+ pri analitični agenciji Kpler Amena Bakr. Napovedala je, da bi cena lahko zrasla na 90 dolarjev.

Cena nafte brent se je začela dvigovati še prejšnji teden. “Če se bo rast cene nafte nadaljevale, se bo povečalo tveganje za trdovratnejšo inflacijo,” je dejala Charu Chanana iz analitske hiše Saxo Markets. Ameriška centralna banka bo postala bolj previdna glede zniževanja ključne obrestne mere, saj lahko rast inflacije, ki jo bodo poganjale višje cene energije, začne dvigovati na inflacijska pričakovanja.

V primeru rasti cen lahko pričakujemo v prihodnjih tednih občutno podražitev naftnih derivatov in tudi višjo inflacijo.