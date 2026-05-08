Tradicionalna parada v Moskvi, na kateri letos ne bo tankov in podobnega težkega orožja, ki ga je Rusija večinoma izgubila v poskusu okupacije Ukrajine, razkriva politično izolacijo Rusije.

Močna tuja delegacija bo iz Republike Srbske, torej dela BiH. Ne bo pa tokrat, tako vsaj kaže, v Moskvi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ki se je na paradi pojavil lani, ko je Rusija praznovala 80 let od zmage Sovjetske zveze z zavezniki v drugi svetovni vojni. Obisk Vučića je v Evropski uniji sprožil veliko čudenja. Je pa Vučić Putinu letos preko veleposlanika že predal čestitko. Nekdanji sovjetski komunistični blok, tudi posamezni politiki v Sloveniji, proslavlja dan zmage 9. maja. Zahod, tudi večina Slovenije, pa se zmage nad nacizmom spominja dan prej. Torej danes. Če so bili pred ruskim vojaškim napadom na Ukrajino (prej pa že na Čečenijo, Gruzijo…) na paradi predstavniki vseh velesil in se je tam kar trlo pomembnih državnikov, bo letos tam najštevilčnejša delegacija Republike Srbske. Seznam gostov iz te entitete je močan in vključuje ključne nosilce oblasti:

Siniša Karan: Predsednik Republike Srbske, ki bo na parado prišel z ženo

Predsednik Republike Srbske, ki bo na parado prišel z ženo Nenad Stevandić: Predsednik Narodne skupščine Republike Srbske, prav tako z ženo

Predsednik Narodne skupščine Republike Srbske, prav tako z ženo Milorad Dodik: Najmočnejša politična figura v Republiki Srbski in predsednik stranke Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Njegova prisotnost v Moskvi potrjuje njegovo tesno zavezništvo s Putinom.

Iz Moskve so napovedali, da pridejo proslavljat še predsednik Abhazije Badra Gumba, beloruski diktator Aleksander Lukašenko, predsednik Laosa Thongloun Sisoulith, vrhovni vladar Malezije Sultan Ibrahim, predsednik Slovaške Robert Fico in predsednik Južne Osetije Alan Gagloev. Fico je napovedal, da bo v Moskvi, ne bo pa na paradi. Imel je težave pri organizaciji poleta, ker so mu sosednje baltske države prepovedale polet preko njihovega ozemlja in je moral izbrati daljšo pot preko Nemčije, Švedske in Finske.

Vladimir Putin je za čas parade razglasil enostransko premirje pri okupaciji in napadanju Ukrajine in pričakuje, da Ukrajina z droni danes in jutri ne bo napadala Moskve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odgovoril tako, da je začasno premirje enostransko razglasil že za nekaj dni prej in pokazalo se je, da se na to Rusija požvižga. Velika delegacija Republike Srbske v Moskvi kaže velik vpliv, ki ga ima Rusija na Balkanu, ki ga lahko destabilizira, kot je že številna mejna območja, ki jih razume kot svoja.