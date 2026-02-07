Začelo se je! Vihrala je slovenska zastava, olimpijski ogenj gori

Piše: STA, C. R.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v Milanu razglasil začetek 25. zimskih olimpijskih iger. Pred tem se je na več lokacijah na severu Italije odvila slovesnost s 1300 nastopajočimi, na kateri ni manjkalo prizorov iz bogate italijanske zgodovine. Slovensko zastavo sta v Predazzu vihtela smučarska skakalca Nika in Domen Prevc.

Otvoritvena slovesnost zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d’Ampezzo se je na slovitem milanskem nogometnem stadionu San Siro začela s poklonom lepoti in umetnosti Italije. Skoraj triurna predstava z naslovom Harmonija pa ni potekala zgolj na eni osrednji lokaciji, ampak na več prizoriščih, saj so športniki v času tekmovanj porazdeljeni po 22.000 kvadratnih kilometrih območja celotne severne Italije.

To so geografsko najbolj razpršene zimske igre doslej, tekmovanja potekajo na skupno sedmih različnih lokacijah in razdalje še nikoli niso bile večje. Da bi nastopajoče približali njihovim tekmovališčem ter zagotovili široko udeležbo navijačev in gledalcev, so organizatorji otvoritveno slovesnost, vključno z mimohodom športnikov, razporedili na štirih lokacijah.

Prvič bosta vse do konca iger gorela tudi dva olimpijska ognja – prvi pri slavoloku miru v središču prestolnice Lombardije Milana, drugi pa na Trgu Dibona v Cortini d’Ampezzo, luksuznem smučarskem središču, ki je zimske olimpijske igre gostilo že pred 70 leti.

Otvoritveno slovesnost so zasnovali kot spektakel v živih barvah, s katerim so se organizatorji poklonili legendarnim opernim skladateljem, kot so Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini in Giacomo Puccini. Italija pa se je predstavila še z marsičem drugim, po čemer je znana po vsem svetu, med drugim je bilo videti junaka otroških knjig Ostržka in paparace. Nekatere kostume je oblikoval pokojni modni oblikovalec Giorgio Armani. Niso pozabili niti na italijansko kuhinjo.

Ob navdušenju 67.000 gledalcev na stadionu je ameriška pop pevka Mariah Carey zapela eno od klasičnih italijanskih pesmi Nel blu, dipinto di blu, bolj znano kot Volare. Italijanska pevka Laura Pausini je imel čast zapeti italijansko himno. Po mimohodu športnikov in pred prižigom olimpijskega ognja so nastopile še druge mednarodne glasbene zvezde, med njimi italijanski tenorist Andrea Bocelli, italijanska operna pevka Cecilia Bartoli in kitajski pianist Lang Lang.

Tradicionalno so kot prvi izmed 92 sodelujočih držav na sloviti milanski nogometni stadion vkorakali Grki, vzporedno je bilo mogoče mimohode športnikov spremljati še na treh treh drugih lokacijah – v 400 kilometrov oddaljeni Cortini d’Ampezzo ter v Livignu in Predazzu. Slovenska delegacija je prišla na vrsto kot 76., slovensko zastavo sta v Predazzu vihtela smučarska skakalca Nika in Domen Prevc.

Igre je v že trdi temi odprl Mattarella, ki se je tri ure prej na stadion pripeljal z enim od značilnih milanskih rumenih tramvajev z legendarnim italijanskim motociklistom Valentinom Rossijem za krmilom. Pred njim je športnike nagovorila predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry in jih pozvala, naj uživajo vsako sekundo iger. Ameriška igralka Charlize Theron je pozvala k miru na svetu.

V Milano in Cortino so zatem prinesli olimpijsko zastavo, sledila sta olimpijska prisega in prižig olimpijskega ognja. To nalogo so zaupali nekdanjima alpskima smučarjema Albertu Tombi v Milanu in Deborah Compagnoni v Cortini.

Zimske olimpijske igre so se tako 20 let za igrami leta 2006 v Torinu vrnile v Alpe. Do 22. februarja bo približno 2900 športnikov iz več kot 90 držav (37 iz Slovenije) na snegu in ledu tekmovalo v osmih športih in 16 disciplinah. Podelili bodo 116 kompletov medalj, prve že v soboto.