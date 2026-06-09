Festival Junij v Ljubljani je letos že osemnajsti po vrsti

Piše: C. R., STA

V prestolnici poteka tradicionalni festival Junij v Ljubljani, ki bo Ljubljančane in vse ostale vse do 21. junija vabil v park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival, ki letos praznuje polnoletnost, bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča.

Začetek in konec festivala sta obarvana glasbeno. Festival je odprl koncert Uroša Perića & The Bluenote Quartet & The Pearlettes, končal pa se bo s praznikom glasbe 21. junija, ko bo na različnih lokacijah v slovenski prestolnici nastopilo več kot 400 glasbenikov, Ljubljana pa bo takrat glasbo slavila v družbi okoli 700 mest po svetu.

Drugi dan festivala, danes, sledi koncert Rock mulčkov z gosti, nato bodo v sredo in četrtek nastopili dijaki in študenti Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Petek bo v znamenju finala 13. Špil lige in koncerta Mladih zmajev.

Rock akademija Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih bo pred paviljon v Parku Zvezda vabila v nedeljo, dan kasneje pa bo sledil mednarodno obarvan cirkuški ponedeljek, katerega del bo tudi delavnica o akrobacijah in cirkuških rekvizitih za vse obiskovalce, ne glede na leta.

Baletni vrhunec festivala bo gala baletni večer v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana, ki je na programu v četrtek. Niz sodobnih uprizoritvenih večerov pa bo 16. junija zaokrožila plesna predstava ljubljanske Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Prikaz 26: Proti vetru.

V okviru festivala bo potekalo tudi slavnostno odprtje mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v Stari Ljubljani s programom Orkestra Slovenske filharmonije, ki bo na koncertu predstavil svoje mlade člane.

Najmlajšim bodo ves čas festivala čez dan na voljo številne otroške predstave, lutkovne, glasbene in plesne uprizoritve ter ustvarjalne delavnice, v park Zvezda pa jih bo vabilo tudi festivalsko igralo. K branju pa bo med festivalom vabil tudi eden od bralnih otokov Knjižnice pod krošnjami. Del festivala bo po napovedih Mestne občine Ljubljana tudi organizirana tura po mestu, ki bo govorila o zgodovini ustvarjanja slovenskih pisateljic.