Zbogom, UKZ! Ta petek sklic nove sestave DZ, izvolili bodo novega predsednika

Piše: C. R.

Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, se bodo na prvi seji mandata sestali v petek ob 11. uri, je razvidno iz objave v uradnem listu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po objavi uradnih rezultatov državnozborskih volitev danes podpisala ukaz o sklicu ustanovne seje DZ.

Državna volilna komisija je danes potrdila zapisnik o ugotovitvi izida volitev, ki so potekale 22. marca. Največ, 29 poslanskih mandatov je osvojilo Gibanje Svoboda, SDS enega manj. Trojček NSi, SLS in Fokus je osvojil devet poslanskih sedežev, SD in Demokrati po šest, lista Levica in Vesna ter Resni.ca pa po pet.

Po objavi uradnih izidov v uradnem listu pa je predsednica države Pirc Musar podpisala ukaz o sklicu prve seje nove sestave DZ, so sporočili iz njenega urada.

To pristojnost ji namreč nalaga ustava, sklicati pa jo mora najkasneje 20 dni po izvolitvi novega sklica DZ.

V prihodnjih dneh bodo tako stekle priprave na izvedbo prve seje desetega sklica DZ. Že v sredo dopoldne bo pri aktualni predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič potekal sestanek začasnih vodij poslanskih skupin, na katerem se bodo med drugim dogovorili o predlogu dnevnega reda ustanovne seje DZ, sedežnem redu poslanskih skupin v veliki dvorani DZ in sestavi oz. razdelitvi mest v mandatno-volilni komisiji.

V petek pa bo torej 90 poslancev novega sklica DZ prvič v tem mandatu sedlo v parlamentarne klopi.

Okvirni potek seje je sicer že vnaprej znan. Uvodnemu delu bo sledila potrditev dnevnega reda in imenovanje članov mandatno-volilne komisije, zatem pa bodo sejo prekinili.

V vmesnem času se bo sestala novoimenovana komisija, ki bo pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. Ko bo mandatno-volilna komisija opravila svoje delo, pa bo DZ nadaljeval plenarno sejo in odločal o potrditvi poslanskih mandatov.

Ko je potrjena vsaj polovica mandatov, je novi sklic DZ konstituiran, pravi poslovnik DZ, dosedanjemu pa mandatna doba preneha.

Po potrditvi poslanskih mandatov pa bo med prvimi nalogami poslancev izvolitev novega predsednika DZ. Ker Urška Klakočar Zupančič ni bila izvoljena za poslanko, za nov mandat predsednice DZ nima niti teoretičnih možnosti. Prvo sejo bo sicer vodil najstarejši izvoljeni poslanec, lahko pa se zgodi, da bo novi predsednik vodil DZ le začasno, podobno kot po volitvah leta 2013. Je pa položaj predsednika DZ po ustavi tako rekoč ekvivalenten “podpredsedniški” funkciji, ki po naši ustavni ureditvi sicer ne obstaja, vendar pa predsednik DZ lahko nadomešča predsednika republike, razpisuje tudi predsedniške volitve.

Kandidata za predsednika DZ lahko predlaga najmanj deset poslancev, glasovanje je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje večino vseh poslanskih glasov, torej najmanj 46. Ker to glasovanje običajno že nakaže obrise nove koalicije, ti pa tokrat za zdaj še niso znani, utegne petkovo prvo plenarno zasedanje desetega sklica DZ postreči s pestrim dogajanjem.

Po prvi seji DZ pa bodo stekli nadaljnji koraki do oblikovanja nove vlade, pri čemer bo kmalu znova na potezi predsednica Pirc Musar.

Po petkovi seji bo namreč odvodila krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za mandatarja za sestavo nove vlade. V pristojnosti predsednice je namreč tudi, da v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ temu predloži kandidata za mandatarja.