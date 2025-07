Vladajočim spodletela takojšnja prepoved Bookinga in Airbnb v Sloveniji

Piše: Spletni časopis

Prepovedi oddajanja stanovanj večino leta preko Bookinga, Airbnb in podobnih modernih servisov tik pred poletnimi počitnicami ni uspelo uzakoniti poslancem Svobode, SD in Levice.

Namero jim je onemogočila opozicija, ki je glasovala proti takojšnji zadnji obravnavi, ki bi ji sicer precej verjetno sledil veto državnega sveta ali celo pobuda za referendum.

V Evropi ni države, ki bi na podoben način omejevala podjetniško dejavnost, so pa omejitve oddajanja stanovanj turistom uvedle posamezne metropole in mesta po svetu.

Maja je po opozorilu pravnikov parlamenta, da novosti kršijo ustavni red, vladna stran začasno umaknila projekt, s katerim poskušajo Svoboda, SD in Levica doseči, da bi bilo več stanovanj na voljo za najem državljanom in mladim družinam. Težave na trgu so povzročili sami, ker so v začetku mandata krepko povišali obdavčitev prihodkov od oddajanja stanovanj, kar je povišalo cene in zmanjšalo ponudbo.

Zakon o prepovedi oddajanj so po začasnem umiku vrnili v proceduro in ga tik pred parlamentarnimi počitnicami poskušali potrditi.

Če bi bil sprejet, bi v najnovejši varianti uvedel omejitev kratkotrajnega oddajanja na 60 dni v občinah s stanovanjsko krizo. Občine pa bi to obdobje lahko skrajšale na 30 ali podaljšale na 270 dni. V katerih občinah bi omejitev veljala, bi določila vlada za dve leti. V občinah, ki ne bi bile uvrščene na seznam občin s krizo na stanovanjskem trgu, bi zakon za oddajanje določil dodatne pogoje, denimo vpis v register nastanitvenih obratov, pridobitev identifikacijske številke, soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in soglasje lastnikov mejnih stanovanj.

Ena od dilem zakona je, kakšna korist bo od tega, da bi stanovanja lastniki oddajali le nekaj mesecev na leto, preostali del leta pa bi bila prazna, ker mlade družine, ki so jih kot argument uporabljali vladajoči, stanovanj ne potrebujejo le za del leta. Iz opozicije so opozarjali tudi, da najem ni dobra rešitev za mlade družine, ki potrebujejo dolgoročno rešitev. Projektov, kako naj družina pride do lastniškega stanovanja, pa vladajoči ne ponujajo. Celo tisti, ki imajo denar, si težave težko rešijo z gradnjo lastnih hiš zaradi počasne državne birokracije, ko gre za spremembe namembnosti zemljišč in vsa mogoča dovoljenja.

V SDS so predlagali odpravo člena o časovni omejitvi, a je koalicija to zavrnila.

Na enak način kot pri zakonu o gostinstvu je opozicija onemogočila tudi takojšno glasovanje v zadnji obravnavi o zakonu o pomoči države pri samomorih, kar vladne stranke opisujejo kot pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.