(VIDEO) Tiskovna konferenca Janeza Janše in dr. Milana Zvera o odločitvi Sodišča EU glede ravnanja nekdanje podpredsednice Evropske komisije

Zver je v prvem odzivu na X dodal, da bomo zdaj končno lahko videli vsebino dela dokumenta o pripravi na srečanje komisarke s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom v času presojanja sodišča o ustavnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija.

“Dobili smo, kar smo želeli, vpogled v 3. točko zapisnika srečanja komisarke z Accettom,” pa je evroposlanec dejal na novinarski konferenci. Po njegovih besedah je to velika zmaga tudi za EU, ker se s tem veča zaupanje evropske javnosti v evropske institucije, hkrati pa je to kritika evropskih uradnikov, ki mislijo, da lahko delajo, kar želijo.

Zver je tožbo proti Bruslju na Splošno sodišče EU vložil maja lani. V njej je zahteval razveljavitev sklepa Evropske komisije, s katerim je delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom Jourove. Del dokumentacije, ki jo je po dolgotrajnih prizadevanjih pridobil evroposlanec, je bil namreč počrnjen.

Sodišče EU je danes za ničnega razglasilo del sklepa Evropske komisije, s katerim je ta delno zavrnila zahtevo Zvera za dostop do dokumentacije, namenjene pripravi na srečanje komisarke z Accettom. Ugotovilo je, da je bil namen enega od treh ciljev srečanja, do katerega komisija ni odobrila dostopa, določiti temo razprave. Po navedbah sodišča ni mogoče šteti, da bi razkritje povedi konkretno, dejansko in nehipotetično oslabilo postopek odločanja komisije, kot je ta trdila.

V preostalih delih je Sodišče EU Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je podpredsednica komisije zlorabila svoja pooblastila. Sodišče med drugim pojasnjuje, da zgolj dejstvo, da se je komisija odločila, da ne bo razkrila povedi iz zgoraj omenjenega dokumenta, ne more biti indic za zlorabo pooblastil.

Predsednik SDS Janša je v prvem odzivu odločitev sodišča označil za veliko zmago in hudo blamažo za Evropsko komisijo, kjer je po njegovih navedbah vsaka druga beseda vladavina prava. “Da o ustavnem sodišču ne govorimo,” je dodal Janša. “Čas za odstope in temeljito reformo se bliža,” je še zapisal na omrežju X.

Kasneje je na novinarski konferenci še pojasnil, da bo takrat, ko bo dokončno razkrito, kaj je v počrnjenem delu dokumenta, čas, da predsednik ustavnega sodišča “spakira kovčke in vsaj naknadno nekaj naredi za to, da bo čast institucije v državi vsaj delno rešena”. Glede reforme pa je dejal, da se zavzema za to, da bi DZ ustavne sodnike volil z dvotretjinsko večino.

Janša je sodbo označil za velik udarec za Evropsko komisijo. Ob tem je ocenil, da je sodba pomembna za celotno EU, ker Evropsko komisijo postavlja tja, kamor sodi po lizbonski pogodbi – je varuh pogodbe in ni politični organ. Jourova je po njegovem mnenju s pritiskom na ustavno sodišče delovala kot del političnega organa. Izrazil je še upanje, da bo razsodba sodišča EU vplivala tudi na odločitev ustavnega sodišča glede zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Zver in Janša sta na novinarski konferenci še dejala, da se je prvič zgodilo, da je evropski poslanec dobil tožbo proti Evropski komisiji. “Tožba je uspela v 99 odstotkih,” je prepričan Janša, ki je kot ključnega izpostavil ravno del dokumentacije o ciljih srečanja z Accettom.

Stranki se lahko na sodbo Splošnega sodišča EU pritožita. V Evropski komisiji so danes poudarili, da bodo tožbo preučili in nato odločali o nadaljnjih korakih.