V torek nas čakajo drastične spremembe cen goriv, če vlada ne bo ukrepala in znižala trošarin

Piše: Utrip Ljubljane

V torek bodo cene pogonskih goriv znova doživele spremembe, saj se obeta občutno zvišanje cen dizla in bencina, če vlada ne bo posegla v trošarine.

Po napovedih portala Moje finance bo liter dizla poskočil za približno 6,5 centa, kar bo vplivalo na novo ceno, tj. okoli 1,52 evra na liter. Hkrati bo cena bencina zrasla za približno 2,5 centa, kar pomeni, da bo liter stal okoli 1,47 evra. Prav tako se bo podražilo kurilno olje, in sicer za približno sedem centov, nova cena bo tako znašala 1,13 evra na liter.

Vladna intervencija in regulacija cen

Na nedavni seji, ki je potekala 12. junija, je vlada uvedla regulacijo cen goriv na avtocestah, kar pomeni, da bodo odslej cene goriv po državi poenotene. Ta ukrep naj bi pripomogel k sistematičnejšemu nadzoru cen, vendar ostaja vprašanje, ali bo to zadostovalo za obvladovanje pričakovanega zvišanja cen.

Petrolov odziv na nove razmere

Petrol je zaradi trenutnih razmer napovedal ustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji in zamrznitev sponzorskih sredstev. Prav tako so se pojavile informacije o morebitnem zapiranju nekaterih bencinskih servisov, kar v potrošnikih vzbuja dodatno negotovost.

Minister za gospodarstvo se je odzval na situacijo z izjavo, da “je potrebno poiskati rešitve, ki bodo dolgoročno stabilizirale trg goriv, saj trenutne razmere škodijo tako potrošnikom kot tudi gospodarstvu”.

Občutno zvišanje cen goriv bi lahko povzročilo daljnosežne posledice za slovenska gospodinjstva in gospodarstvo. Veliko potrošnikov je zaskrbljenih, saj ne vedo, kako bodo nove cene vplivale na njihove vsakodnevne stroške. Če vlada ne bo hitro ukrepala, je mogoče pričakovati še večje nezadovoljstvo med prebivalstvom.

Medtem ko nekateri strokovnjaki opozarjajo na nujnost vladnega posredovanja, drugi menijo, da bi se trg moral prilagoditi novim razmeram, saj bi to lahko spodbudilo večjo konkurenčnost in inovacije v energetskem sektorju. V takšnih razmerah je pomembno spremljati, kako se bodo odzvali glavni akterji na trgu in ali bo vlada pripravila učinkovite ukrepe za zaščito potrošnikov.

Glede na vse napovedi in trenutne razmere na trgu goriv, ostaja odprto vprašanje, kako se bodo cene spreminjale v prihodnje. Če vlada ne bo znižala trošarin, bo obisk bencinskega servisa postal precej dražji.

Kako bo vlada naslovila to vprašanje in ali bo poskrbela za spremembe v zadnjem trenutku, ostaja odprto vprašanje, ki ga bo v prihodnjih dneh treba pozorno spremljati.