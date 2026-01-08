Umrl je Silvester Čuk, eden od ustanoviteljev in ustvarjalcev revije Ognjišče

Piše: G. B.

Umrl je Silvester Čuk, duhovnik koprske škofije. Znan je bil tudi kot soustanovitelj in dolgoletni soustvarjalec revije Ognjišče.

Doma je bil iz župnije Črni vrh nad Idrijo, rodil se je 1. januarja 1940. V duhovnika je bil posvečen leta 1964 in nato postal nedeljski kaplan v Postojni. Tam je skupaj s Francem Boletom in Bojanom Ravbarjem sodeloval pri nastajanju prvih številk takratnega Farnega ognjišča.

“V sredo, 7. januarja 2026 zvečer je v izolski bolnišnici umrl naš urednik Silvester Čuk. Po padcu in zlomu kolka lani novembra je uspešno prestal operacijo in po nekaj tednih zdravljenja so ga v začetku decembra odpeljali na rehabilitacijo v Dobrno. Že takoj drugi dan je doživel možgansko kap in bil nekaj tednov na zdravljenju v UKC Maribor. Njegovo življenje je bilo ogroženo, toda boril se je, premagal pljučnico in druge okužbe. Stanje se je toliko izboljšalo, da so ga lahko dan pred njegovim godom prepeljali nazaj v izolsko bolnišnico, kjer je na Novo leto 2026 dočakal 86. rojstni dan. Njegovo zdravstveno stanje pa se je iz dneva v dan slabšalo in Gospodar življenja, ga je dan po sv. Treh kraljih poklical k sebi … da tako dovrši službo, ki jo je prejel od Gospoda Jezusa in izpriča blagovest o Božji milosti,” so sporočili iz uredništva revije Ognjišče.

Kot povzema spletna stran Radia Ognjišče, je napisal večino mesečnih prilog Ognjišča, ki zajemajo zgodovinske in narodopisne vsebine, vsebine iz življenja Cerkve in druge. “Predstavil je na stotine znanih slovenskih in drugih osebnosti. Prevajal je iz francoščine, italijanščine in španščine ter sodeloval pri objavi nekaj slikanic za otroke. Od vsega začetka izhajanja Ognjišča je opravljal nalogo lektorja in korektorja. Objavil je tudi številna izvirna literarna dela za odrasle. S svojim enciklopedičnim znanjem, temeljitim poznavanjem slovenskega jezika in znanjem več tujih jezikov je veliko pripomogel k razvoju in ugledu tako mesečnika kot založbe Ognjišče.”

