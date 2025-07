Sviz in Štrukelj svoje članstvo zlorabila za politično propagando in promocijo Inštituta 8. marec

Piše: Moja Dolenjska

Danes je vodstvo Sviza vsem članom zaposlenim v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi poslalo poziv, naj podpišejo peticijo Inštituta 8. marec, ki ga vodi politična aktivistka levice Nika Kovač. V peticiji inštitut Nike Kovač poziva Evropsko unijo, naj prekine trgovinski sporazum z Izraelom in ustavi genocid, ki naj bi se dogajal v Gazi.

Poziv k podpisu peticije sta podpisala predsednica Glavnega odbora Sviz Marjana Kolar in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, članom in javnosti pa je bil posredoval danes zjutraj. Pri tem sta Kolarjeva in Štrukelj članstvo tudi pozvala, naj peticijo inštituta delijo naprej.

Od kdaj se šolski sindikat ukvarja s političnimi razmerami v svetu, ni znano, prav tako ni znano, da bi to sodilo v njegovo dejavnost. Je pa znano, da je bil glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj kandidat za poslanca na listi stranke Levice. Članica omenjene stranke je bila v preteklosti tudi Nika Kovač.