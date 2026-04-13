Še malo, pa bodo Golob, Vrečko in Janković na Prešernovem trgu vpili ‘Ruszkik haza’

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Čestitke Petru Magyaru in iskrena zahvala vsem, ki so v naši sosednji in prijateljski Madžarski izbrali povezovanje namesto razdvajanja in solidarnost namesto suverenizma.”

Tako se je sinoči na zmago Petra Magyarja iz EPP, v kateri je tudi Janez Janša, odzval predsednik Svobode Robert Golob. Še bolj zanimiva je bila čestitka Aste Vrečko iz majhne Levice ob popolnem polomu levih in liberalnih strank na Madžarskem, ki ne bodo imele niti enega zastopnika v parlamentu. Tako je zapisala: “Orban je padel. Čestitke Petru Magyaru za zmago in čestitke madžarskemu ljudstvu, da se je po 16 letih osvobodilo tiranije skrajno desne protievropske avtoritarne korupcijske politike. Vse dobro na novi poti!”

Prelom se je na Madžarskem zgodil na odnosu do Rusije in korupcijskih zlorab oblasti, kakršne so zadnja leta v Sloveniji s čistkami v medijih, policiji, državnih podjetjih in drugod, izvajale Svoboda, SD in Levica. Ko je del teh zlorab pri nas pred volitvami prišel v javnost s posnetki izjav pomembnih politikov, direktorjev in odvetnikov levo liberalnih strank, smo v državi opazovali spin Sove in Goloba o veleizdaji, ker se je razvedelo, kar se ne bi smelo, podjetju Black Cube pa so vladajoči celo prepovedali vstop v državo, da ne bi bilo več nerodnih razkritij o GEN-I, DARS, Jankoviću…

Ko gre za spremenjeno stališče vrha Madžarske do Evrope je ta v odnosu do Ukrajine in Rusije, kjer je Orban zastopal stališče, da Evropa napadeni državi ne bi smela vojaško in sicer pomagati, ker to le podaljšuje konflikt in je tudi blokiral pomoč in sankcije proti Rusiji. Zelo podobno stališče “za mir” v Sloveniji zastopa Levica in vrsta pomembnih politikov z leve. Denimo, Zoran Janković, Milan Kučan, Danilo Türk… Glavni podporniki vlade Roberta Goloba.

Med vzkliki na shodih stranke, ki je zmagala volitve in jo ustanovil prej politik Fidesza Magyar, je bil: “Rusi ven”. Tako:

Poziv izvira iz polemike, ko je Orbanova oblast prepovedala vstop na Madžarsko poveljniku vojske dronov v Ukrajini Robertu Brovdiju, ki je po rodu Madžar (del madžarske manjšine v Ukrajini), ta pa jim je odgovoril: “S kupovanjem ruske nafte ne branite suverenosti Madžarske, polnite si svoje žepe in financirate napade na Ukrajino.” in zapisal še: “Ruszkik haza!” V prevodu: “Rusi, pojdite domov!”

Prepoved vstopa Bravdiju v Madžarsko je madžarski zunanji minister Péter Szijjárta razglasil, ker je ta ukrajinski poveljnik vojske z napadi z droni večkrat ustavil dobavo ruske nafte po naftovodu Družba (v ruščini to pomeni prijateljstvo). Brovdi je zunanjemu ministru Madžarske odgovoril, naj si sankcije proti njemu zatakne v…, označil ga je za “plesalca na kosteh” in sporočil, da bo domovino svojega očeta obiskal, ko Szijjárta več ne bo in to s sporočilom: “Na Madžarskem je dovolj pravih Madžarov in nekega dne se vas bodo naveličali.”

In zgodilo se je.