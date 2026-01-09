(REFERENDUMSKA KAMPANJA) Srebrna nit kampanjo plačala Katarini Keček in Igorju Pribcu

Piše: Spletni časopis

Po referendumu o državni pomoči pri samomorih, ki so ga vladne stranke Svoboda, SD in Levica presenetljivo izgubile, organizatorji kampanj na portalu Ajpes še objavljajo poročila o tem, kako kampanj sploh niso imeli.

Doslej je edini resen znesek prijavil Zavod za pastoralno dejavnost, v imenu katerega je Igor Dolinšek prijavil 7.865 evrov stroškov, večino, 6.772 evrov, je plačal založbi Družina. Skoraj nič pa ni prijavilo društvo Srebrna nit, od koder je Irena Žagar prijavila porabo 2.257 evrov stroškov, od tega so dva tisoč evrov nakazali Katarini Keček za medijske storitve, Igorja Pribcu pa so za dva potna naloga plačali 84 evrov. Še manj, le 67 evrov stroškov, pa je v imenu koalicije proti zastrupitvi bolnikov prijavil Aleš Primc, ki je bil prvi podpisani pod podpisi za referendum. Plačal je stroške odprta in zaprtja posebnega računa. Pregled doslej prijavljenih kampanj je takšen.

Katarina Keček je javnosti znana kot hčerka oficirja jugoslovanske vojske, ki se je kot polnoletna študentka odločila ostati v Sloveniji, ko so starši odšli in se je znašla med tistimi, ki bi jim morala država avtomatično dodeliti status tujca, a tega pri urejanju statusov državljanov iz drugih republik, ki so pri nas živeli, na notranjem ministrstvu niso storili, zaradi česar so ti tujci imeli precej težav. Parlament je na koncu na predlog Gregorja Viranta po dolgih zapletih sprejel zakon, s katerim jim je zagotovil odškodnine. Je tudi avtorica več knjig.

Večje stranke o kampanjah doslej še niso poročale. Z Izjemo Demokratov, Nič od tega in Zelenih Slovenije, ki pa za prijavljene kampanje niso porabile nič. Kampanjam brez kampanj smo priča, ker to zagotavlja brezplačen čas in prostor za nastope v naivnih državnih medijih, ki jih dodeljujejo uradno prijavljenim organizatorjem kampanj, ki nimajo nobenih kampanj. Zakon o volilnih kampanjah prijave zahteva in regulira za plačane volilne kampanje (in delna povračila stroškov, ko gre za volitve). Smisel zakona je zagotoviti preglednost, od kod pride denar za kampanje. A tega nikakor ne zagotavlja niti pri tistih, ki stroške kampanj imajo. Večinoma namreč trdijo, da so denar za kampanjo zbrali na posebnem volilnem računu tako, da so si ga nakazali iz svojega rednega računa. Tudi to je zloraba ureditve. Dejansko so denar zbirali na rednem računu, o katerega virih pa jim ni treba poročati in tako prikrijejo javnosti, kdo je dejansko plačal. Zakoni v naši državi, ko gre za transparentnost poslovanja politikov, so velika šala.

Posebej sporno pa je sodelovanje v referendumskih kampanjah o zakonih, ki jih v parlamentu uzakonijo vladne stranke, pri Zavodih in društvih, ki so močno vladno financirani, kar je, denimo, zavod Danes je nov dan, ki za kampanjo z izjemo stroškov za odprtje in zaprtje računa sicer tudi trdi, da ni porabil niti centa. V zadnjih petih letih so pokasirali kar 538.440 evrov javnega denarja, daleč največ iz ministrstva za javno upravo. Da takšni sodelujejo v političnih kampanjah o vladnih zakonih, ustvarja vtis koruptivnosti.

