Prodaja medu: od 1. junija 2026 dalje konec zavajanja potrošnikov

Piše: Moja Dolenjska

Prihodnje leto 1. junija bo začela veljati evropska uredba, po kateri bo treba na vseh prodajnih policah v EU med označiti s točno navedbo njegovega porekla. Oznake, kot so »iz EU in izven EU«, ne bodo več dovoljene. Gre za pomemben dosežek Čebelarske zveze Slovenije, ki je s svojo dolgoletno pobudo sprožila spremembe evropske zakonodaje.

Doslej je veljala ureditev, po kateri so proizvajalci lahko uporabljali splošne oznake, ne da bi razkrili države, iz katerih med dejansko prihaja. To je pogosto zavajalo potrošnike, saj so bile mešanice medu iz različnih držav označene kot evropske, čeprav so vsebovale večji delež medu iz tretjih držav.

Slovenija je na predlog Čebelarske zveze Slovenije med prvimi v EU predlagala spremembe pravil in si prizadevala za večjo preglednost porekla medu. Po večletnih pogajanjih so Evropski parlament in Svet EU leta 2024 sprejeli novo uredbo, ki določa, da bodo morale biti na embalaži natančno navedene vse države porekla medu v padajočem vrstnem redu, skupaj z njihovimi deleži.

Nova pravila pomenijo večjo zaščito potrošnikov, boljšo sledljivost izdelkov in večjo prepoznavnost kakovostnega evropskega medu. Slovenija pa je s tem postala ena od vodilnih držav pri uveljavljanju preglednosti na evropskem trgu hrane.