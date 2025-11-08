Pravna mreža za varstvo demokracije: v zadnjih petih letih so prejeli 1,3 milijona evrov javnega denarja, ljudi pa prosijo za donacije

Piše: Moja Dolenjska

Organizacije, vključene v Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki je tesno povezana s slovensko tranzicijsko politično levico, so v zadnjih letih prejele skoraj 1,3 milijona evrov javnih sredstev. Kljub temu v svojih javnih objavah ljudi še vedno prosijo za donacije, kar je vsaj najmanj nespodobno.

Pravna mreža za varstvo demokracije je iniciativa, ki naj bi nudila podporo posameznikom in organizacijam, ki se zaradi javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. Pri tem jim preko svojih odvetniških družb pomaga s pravnimi nasveti in na druge načine. Praviloma se oglaša, kadar je treba zastopati interese slovenske politične levice – takšen je namreč vtis v javnosti, kar bi se dalo tudi empirično dokazati. Med drugim je bila nadvse aktivna proti ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa, pod peresom članic iniciative naj bi nastal tudi zdajšnji zloglasni zakon o RTV Slovenija.

Nosilne organizacije Pravne mreže za varstvo demokracije so Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Amnesty International Slovenija (AI), Danes je nov dan (DJND) in Zavod za kulturo raznolikosti Open (Open).

Vse štiri omenjene organizacije so v zadnjih petih letih prejele skoraj 1,3 milijona evrov: Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 320.000 evrov, Amnesty International Slovenija 390.000 evrov, Danes je nov dan več kot pol milijona evrov, in Zavod za kulturo raznolikosti Open 75.000 evrov.

Kljub temu pa Pravna mreža za varstvo demokracije od ljudi še vedno pobira donacije. Včeraj se je tako iniciativa odzvala na t. i. Šutarjev zakon, ob tem pa zaprosila tudi za donacije. »Naše poslanstvo opravljamo z vašo podporo. Hvala za vse donacije …« so zapisali ter podali navodila, kako se jim lahko donira.

Kot je mogoče ugotoviti s spletne strani iniciative, se donacije nakazujejo na tekoči račun nevladne organizacije Danes je nov dan. Omenjena organizacija je do zdaj iz javnih sredstev prejela nekaj manj kot 550.000 evrov, od tega večino denarja v času zdajšnje Golobove vlade.