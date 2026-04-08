Poslanci “sredinskega bloka” so se dogovorili glede vodenja mandatno-volilne komisije

Piše: C. R.

Začasni vodje poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti so se na sestanku pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič dogovorili, da bo mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ pripadlo poslanski skupini Demokratov, podpredsednika pa poslanski skupini Resni.ca. Članov bo 17, je v izjavi po sestanku povedala Klakočar Zupančič.

Klakočar Zupančič je dogovor pospremila z oceno, da gre za nekaj neobičajnega, “ampak očitno bo naslednji mandat zanimiv”.

Kdo bo predsednik, bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je po sestanku pojasnil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Poslanski skupini Svoboda in SDS bosta imeli v mandatno-volilni komisiji po pet članov, trojčku okoli NSi bosta pripadla dva člana, poslanske skupine SD, Demokrati, Levica z Vesno in Resni.ca bodo imele po enega, prav tako bo eno mesto pripadlo predstavnikoma narodnih skupnosti.

Na sestanku so se dogovorili tudi o sedežnem redu poslank in poslancev, kar je po besedah Klakočar Zupančič potekalo precej gladko, potem pa so sestanek med odločanjem o sestavi mandatno-volilne komisije dvakrat prekinili.

Komisija je sicer obvezno telo, ki mora začeti delovati med konstitutivno sejo.