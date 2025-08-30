Popoln kolaps na avtocestah; od Kopra do Ljubljane pet ur!

Piše: Moja Dolenjska

Razmere, ki smo jim priča na slovenskih cestah v zadnjem letu ali dveh, bi lahko še najbolje opisali z besedo popoln kaos. Takšnih zastojev, kot smo jim priča na slovenskem avtocestnem križu, namreč ne pomni nihče.

Tudi včeraj popoldne je bila primorska avtocesta en sam velik zastoj. In to ne od Ljubljane do Kopra, kot bi morda kdo pričakoval, ampak tudi v obratno smeri. Kot je zapisala poslanka SDS Jelka Godec so z avtomobilom od Ankarana do odcepa za Dragomer oz. Brezovico pri Ljubljani potrebovali kar pet ur. Isto razdaljo bi denimo v normalnih razmerah prevozili v slabi uri.

Podobne zastoje beležijo tudi na štajerski, pogosto tudi dolenjski avtocesti.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bila nujna posodobitev avtocestnega križa, a na vladi in Darsu za kaj takega očitno nimajo nobenega posluha. Med drugim tudi zato, ker se je vladna koalicija pred volitvami nevladnim organizacijam zavezala, da ne bo vlagala v ceste. Ceno za to pa zdaj plačujemo vsi.

Tako so se 16. aprila 2022, dober teden pred volitvami, vodstva strank zavezali nevladnikom iz Glas ljudstva: