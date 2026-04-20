Politični bumerang debele leve vlade

Poslanci SDS so zahtevali sklic izredne seje novega parlamenta, da bi hitro spremenili zakon o vladi.

Spremembo, da bi znižali število ministrstev iz 19 na 16, število ministrov pa iz 20 na 16 (ker bi ukinili tudi ministra brez listnice) so predlagaili poslanci Svobode, ko so se dogovarjali, kako bi sestavili novo vlado za Roberta Goloba. Zahteva SDS pa zdaj kaže, da bi lahko predlog Svobode uporabila SDS za svojo vlado. V proceduri v parlamentu lahko desna stran, ki ima – tako se zdi – večino, število ministrstev in pristojnosti popravi in si lahko z zakonskim predlogom Svobode olajša hiter prevzem oblasti.

Zahteva za izredno sejo parlamenta, ki je bila vložena včeraj, je takšna:

Svoboda je pred tednom predlagala spremembo zakona o vladi, da bi rekordno število ministrstev 19, ki so ga uzakonili pred štirimi leti, toliko jih še ni bilo nikoli, kar imamo državni zbor, zdaj znižali na še vedno visokih 16 ministrstev. Za znižanje števila ministrstev zdaj navajajo enake razloge kot so jih pred štirimi leti za povišanje, češ da bo vlada tako bolj učinkovita.

Primerjava: Širjenje vlade (2022) vs. Krčenje vlade (2026)

Kategorija / Resor Stanje po referendumu (2022) Novi predlog Svobode (2026) Razlogi in opombe Število ministrstev 19 16 Isti razlog: Večja učinkovitost dela vlade. Število ministrov 20 (vključen minister brez listnice) 16 Sprememba: Ukinitev ministra brez listnice. Digitalna preobrazba Samostojno ministrstvo UKINJENO Pristojnosti se prenesejo na visoko šolstvo in znanost. Solidarna prihodnost Samostojno ministrstvo UKINJENO Področje se priključi ministrstvu za delo in družino. Kohezija in reg. razvoj Samostojno ministrstvo UKINJENO Področje prevzame ministrstvo za gospodarstvo. Zamejci in Slovenci po svetu Minister brez listnice UKINJENO (kot samostojna funkcija) Področje se v celoti prenese pod MZEZ.

Svoje volivce je Golob celo na referendumu prepričal, da država potrebuje 19 ministrstev, ministrov celo 20. V resnici je predvsem zadostil apetitom po funkcijah koalicijskih strank, ki so vladale zadnja leta. Idejo, da država potrebuje kar pet dodatnih ministrstev (med drugim eno posebej za solidarno prihodnost za Simona Maljevca) je na referendumu podprlo skoraj 400.000 pristašev koalicije, ki je vladala zadnja leta.

Vsaka od koalicijskih strank je dobila po eno od novih ministrstev, ki bi bila zdaj ukinjena. Svoboda pa še ministra brez listnice.

Predlog spremembe zakona o vladi je takšen: