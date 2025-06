Pedro Opeka ni kriv

Piše: G. B.

Po včerajšnji objavi o srečanju predsednice RS Nataše Pirc Musar z misijonarjem Pedrom Opeko se je pojavilo kar nekaj hudih kritik tudi na račun misijonarja. Ki pa so povsem odveč.

V tem primeru obiska predsednice je šlo predvsem za simbolno predajo donacije za skupnost Akamasoa, ki jo vodi Pedro Opeka. Slednji se je sicer srečal s Pirc Musarjevo že decembra 2023, ko je obiskal Slovenijo.

Ob otvoritvi šole na Madagaskarju pa je Nataša Pirc Musar Opeki simbolno predala tudi materialno pomoč, v okviru humanitarne akcije Slovenija za Madagaskar, ki so jo marca pospremili na pot v Kopru. Pomoč vključuje medicinsko in sanitetno opremo, šolske potrebščine, športno opremo ter novo vozilo za potrebe skupnosti. Tudi ob izpljutju ladje je v Kopru nastopila Pirc Musarjeva. Gre sicer za akcijo Slovenske karitas, kjer se predsednica Republike Slovenije pojavlja kot pokroviteljica.

Tudi zato lahko tu zapišemo, da misijonar Opeka v tem primeru ni krivec za to, da si je predsednica Slovenije skušala zagotoviti nekakšno simbolno kritje za svojo javno podobo. Njegov projekt Akamasoa je namreč odvisen od donacij iz Slovenije in drugih delov sveta. Iz vljudnosti je zato seveda “v paketu” sprejel tudi predsedničin obisk, čeprav je morda to njeno dejanje v veliki meri neiskreno. Misijonar Opeka se sicer redno spominja svojih staršev in njune zgodovine, tudi to, da je bil njegov oče za las rešen pred povojnimi pokoli. (Več TUKAJ.) Koliko je obveščen o političnih razmerah v Sloveniji, pa je seveda že drugo vprašanje.