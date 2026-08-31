Od jutri nižje cene dizla in kurilnega olja ter višje cene bencina

Piše: C. R.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 1. septembra 2026, do vključno ponedeljka, 7. septembra 2026, znašale 1,623 evra za liter bencina, 1,811 evra za liter dizelskega goriva in 1,412 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo 1,608 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 81,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,822 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 90,55 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,026 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,412 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,517 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.412 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,627 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.627 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.