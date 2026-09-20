Vladajoča koalicija na pomoč kmetom in prevoznikom pri draginji goriv

Piše: Vida Kocjan

Vlada je predlog interventnega zakona (pomoč kmetijstvu, gozdarstvu in transportu zaradi visokih cen goriv) sprejela 7. septembra. Pristojni parlamentarni odbor ga je potrdil 10. septembra. Državni zbor je nato o zakonu na izredni seji glasoval v petek, 11. septembra 2026, in ga podprl z 49 koalicijskimi glasovi.

Zakon vključuje tudi spremembe Zakona o trošarinah (znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja v kmetijstvu). Šlo je za nujni postopek zaradi trenutne draginje goriv. Zakon so podprli v koaliciji in stranki Resni.ca, Svoboda in Levica sta se glasovanju izognili.

Potrebno je bilo nujno vladno ukrepanje

Visoke cene goriv najbolj neposredno prizadenejo cestni prevoz blaga in potnikov, logistiko ter kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in marikulturo. Višji stroški v teh dejavnostih se hitro prenašajo v cene prevoza, hrane in drugega blaga, na koncu pa jih občutijo gospodarstvo in potrošniki. Namen koalicije je z interventnim zakonom omejiti prenos visokih stroškov ter zaščititi prehransko oskrbo, konkurenčnost slovenskega gospodarstva in potrošnike pred dodatnimi podražitvami. Pri tem ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno in začasno pomoč najbolj izpostavljenim dejavnostim. Vsi ukrepi so ciljno usmerjeni, preverljivi in javnofinančno obvladljivi.

Pomoč kmetijstvu, prevoznikom blaga in gozdarstvu

Zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv uvaja ukrepe. Prvi je pomoč cestnim prevoznikom blaga in potnikov, z izjemo že subvencioniranega javnega potniškega prometa, pri pokrivanju dela dodatnih stroškov dizelskega goriva. Država sicer ne bo krila celotne cene goriva niti celotnega povišanja, temveč največ 70 odstotkov dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Pomoč bo vezana na dejansko opravljene kilometre, normirano porabo glede na kategorijo vozila in dejansko kupljeno gorivo. Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od 4. junija. Minister Jernej Vrtovec je pojasnil, da predlog zakona predvideva določitev zgornje meje pomoči in doplačilo razlike do cene goriva, ki velja na borzah. Pri avtoprevoznikih je trenutno veljavna borzna cena nafte 1,03 evra, v predlaganem zakonu pa so kapico, ki jo lahko vlada s sklepom spreminja, določili pri 0,75 evra. Razliko med tem in borzno ceno bo glede na predlog pokrila država.

Drugi ukrep je namenjen kmetijstvu in gozdarstvu. Upravičena količina goriva se bo določala na podlagi dejansko kupljenega goriva, obdelovanih površin in normirane porabe glede na vrsto rabe zemljišča, pri čemer se bo ukrep izvajal po de minimis shemi državne pomoči. Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec je izpostavila, da so se na ministrstvu odzvali na pozive številnih kmetov in organizacij pridelovalcev.

Za nosilce kmetijskih gospodarstev in določene gozdarje je uvedena pomoč za nakup plinskega olja kot goriva za ogrevanje oziroma KOEL, ki se uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Sprejeta je tudi posebna ureditev za male kmetije, ki ne dosegajo praga za vračilo trošarine. Ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov, in čebelarjem z vozili, prirejenimi za prevoz čebeljih panjev, pa bodo omogočili uveljavljanje pomoči za dizelsko gorivo, in sicer ob predložitvi dokazil o dejansko opravljenih vožnjah oziroma premikih čebeljih družin.

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