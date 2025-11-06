“Občina porabi 3-krat več lastnega denarja za Rome, kot ga dobi od države. To za občino ni profit”

Piše: Moja Dolenjska

Marko Dvornik, mestnik svetnik mestne občine Novo mesto in predsednik mestnega odbora N.Si Novo mesto, je na omrežju X objavil povzetek odziva novomeške občine na porazno novinarstvo Vanje Kovač v zadnji oddaji Utrip (v soboto) na TV Slovenija.

Dvornik je naštel naslednje zavajajoče trditve novinarke:

župani izrabljajo tragedijo za poglabljanje razkola

romskih svetnikov niso povabili

v občinah poniknejo lepi denarci

človekove pravice ne morejo biti škodljive.

V nadaljevanju pa je vse to pojasnil z dejstvi:

Slabo novinarstvo #1: Vsi govori na seji so bili o varnosti (ki iz romskih naselij dela vadbene centre za kriminal) in o sociali (ki iz Romov dela apatične odvisnike in sabotira programe integracije). Glede obojega je odpovedala država!

Slabo novinarstvo #2: Romski svetnik je bil (zares) bolan, tudi na srečanje s predsednico ga ni bilo. Je pa naknadno za medije podal izjavo, v kateri je podprl ukrepe. (Duško (Smajek – op.) je moj sosed v klopi in lahko potrdim, da iskreno podpira vse ukrepe).

Slabo novinarstvo #3: Občina porabi 3x več lastnega denarja za Rome, kot ga dobi od države. To za občino ni profit. Poročila so objavljena. Novinarka svojih tez niti preverila ni. Mimogrede: vsi Romi v MO NM imajo vodo, občina jim nudi vso pomoč pri legalizaciji bivališč.

Slabo novinarstvo #4: Solidarnost ni možna brez mej. Pravice brez odgovornosti postanejo vir krivic.

“Zaradi neresničnih, zavajajočih in nepreverjenih navedb v oddaji Utrip in zaradi kršenja Kodeksa novinarjev Slovenije, bomo na podlagi 68. člena Zakona o medijih (Zmed-1) podali zahtevo za pravico do popravka ter prijavo na Novinarsko častno razsodišče,” je dodal Marko Dvornik in pripel povezavo do objave: Poraba »romskih« sredstev je namenska in transparentna, ne morejo pa nadomestiti nedelujočih državnih sistemov