Na RTV so se soočili predstavniki strank – a prišli so zgolj zagovorniki cenzure

Na javni RTV je potekalo prvo soočenje političnih strank. Na soočenju nista sodelovali NSi in SDS, ki sta uresničili napoved bojkota soočenj na nacionalki, dokler ne bo odpravljena cenzura Tarče. Preostali? Očitno jih vladni posegi v javni medij ne motijo dovolj.

Predvolilna debata je bila sicer relativno dolgočasna. Na soočenju so sodelovali Robert Golob iz Gibanja Svoboda, Matjaž Han iz Socialnih demokratov, Luka Mesec iz Levice, Miha Kordiš iz Mi, socialisti, Vladimir Prebilič iz Preporoda in Anže Logar iz Demokratov.

A tudi lista sodelujočih buri duhove. Na glasove volivcev naj bi se na soočenju spopadle parlamentarne stranke. Pri čemer Preporod ni parlamentarna stranka, Demokrati še niso dobili niti enega glasu na volitvah, niti Mi, socialisti. Vodja Preporoda Prebilič se namreč ni preizkusil na zadnjih državnozborskih volitvah. Logar in Kordiš pa sta prebežnika iz matičnih strank. Za Logarja so volivci glasovali, ko je še zastopal znamko SDS, za Kordiša pa, ko je zastopal znamko Levice. Volivci obojih pa so bili na koncu opeharjeni. RTV pa to očitno ne zanima, saj jim je boj za ponovitev leve vlade pomembnejši od logične konsistentnosti.

Povolilna kombinatorika – kdo bo s kom šel v vlado – je bila tudi ključna stvar, ki je zanimala voditeljico soočenja. Vprašanje je bilo zastavljeno na samem začetku. Odgovori so bili enaki kot v prejšnjih medijskih nastopih sodelujočih na soočenju, tudi na prejšnjih volitvah. Voditeljica je tovrstne odgovore skoraj zagotovo pričakovala. Vprašanje jim je zastavila, ker je njihov program opomba pod črto. Pomembno jim je, da se nič ne spremeni. Da se slučajno ne zgodi, da vajeti oblasti ne prevzame Janez Janša. Sicer medijski poslovni model tranzicijske levice, ki temelji na levičarski propagandi v zameno za davkoplačevalski denar, propade.

Soočenje, ki to ni bilo

Debata je tekla, kot bi bilo glede na kadrovsko zasedbo mogoče pričakovati. Voditelji strank so bolj ali manj obljubili nadaljevanje trenutne politike. Kaj drugega jim niti ni preostalo, saj bi sicer morali kritizirati sami sebe. Nekoliko je izstopal le Logar, ki pa že celotno kampanjo ponavlja, da si želi vsaj ene leve stranke v koaliciji. Končna posledica tega bi bila kontinuiteta tranzicijske levice na oblasti. Ključni problemi, ki niso nastali naključno in so del političnega dizajna levice, pa bi ostali.

Zanimiv je bil tudi del, ko je predsednik vlade Robert Golob odgovarjal o delovanju KPK. Najprej se je skušal izogniti komentarjem na račun KPK, ki je ugotovila, da je kršil integriteto, nato pa vendarle izustil, da je zaupanje KPK “dvostranska pot”. Parafraziramo, če KPK zaupa njemu, bo on zaupal KPK. Kako prosim? Slovenski volivec verjetno še ni slišal boljšega pojasnila klientelistične države.

Zanimivo je bilo tudi razkrivanje premoženja voditeljev strank. Matjaž Han je razkril, da ima nepremičnino v Radečah, na Pagu in 180 tisoč evrov v skladih. Slednji pa je paradoksalno tudi prepričan, da je Slovenija v tem mandatu reševala ugled Evrope. “Nič ne bom tvegal z izjavo, če rečem, da je Slovenija s svojimi stališči, s svojimi pogledi v zadnjih štirih letih reševala ugled Evrope in reševala ugled Zahoda,” je povedal. Izjava demonstrira, kako zelo je vlada Roberta Goloba oddaljena od zunanjepolitičnega konsenza demokratičnega Zahoda.

Tudi glede zdravstva so se sodelujoči bolj ali manj strinjali. Vsi vladni predstavniki so se strinjali, da so v zdravstvu opravili delo, le da delo še ni končano. Državljani pa vmes čakajo v vse daljših čakalnih vrstah.

Soočenje namesto Tarče

Kot že rečeno pa so sodelujoči z nastopom podprli cenzuro na javni RTV. Spomnimo, Tarča je bila umaknjena s programa zaradi oddaje, ki bi razkrinkala delovanje največje vladne stranke Gibanje Svoboda. Na RTV so najprej zanikali, da je bil to ključni razlog. Najprej so v izjavi za javnost zapisali, da je oddaja odpadla zaradi bolniške odsotnosti, nato pa so jih ustvarjalci Tarče razkrinkali na družbenem omrežju Facebook. Sledila je novinarska konferenca vodstva RTV, kjer so dejali, da so ustvarjalci oddaje izgubili njihovo zaupanje. Skratka, šlo je za cenzuro, ki je razkrila, da svobodnjakom in njihovim koalicijskim partnerjem še zdaleč ni šlo za depolitizacijo RTV, pač pa za uzurpacijo medija, ki je v preteklih letih služil njihovim namenom. Soočenja pa se je udeležil tudi Logar, ki ga cenzura ni zmotila dovolj, da bi se tudi sam pridružil SDS in NSi pri bojkotu. Tudi to je znamenje bodočega delovanja Demokratov, če se bodo prebili v parlament.

Mimogrede, ko so Tarčo prvič cenzurirali, so namesto oddaje predvajali dokumentarec, ki straši pred vzponom skrajne desnice. Sedaj pa je še vedno ni, ker so namesto te v programu predvolilna soočenja.