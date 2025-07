Kontraverzni nekdanji šef policije jo je popihal v penzijo – pred kom beži?

Piše: G. B.

Nekdanji generalni direktor policije Senad Jušić se je v torek po več kot 34 letih dela v policiji upokojil, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi.

Senad Jušić je januarja podal odstopno izjavo s funkcije šefa policije, ki jo je vodil od septembra 2023. Razloga za odstop ni podal, je bil pa pred tem deležen več očitkov, med drugim glede nepravilnosti pri njegovem imenovanju. Upravno sodišče je namreč odločilo, da je bil sklep posebne natečajne komisije uradniškega sveta glede tega, ali Jušić izpolnjuje pogoje za imenovanje, nezakonit. Za to nepravilnost je sicer neposredno odgovoren notranji minister Boštjan Poklukar, ki je Jušića ob imenovanju označil za izkušenega policijskega strokovnjaka. Prav tako so v javnosti odmevali očitki o domnevnih nepravilnostih v centru za varovanje in zaščito. Po odstopu je bil Jušić nekaj časa svetovalec v službi generalnega direktorja policije na Policijski upravi Koper.

Očitno je vrag vzel šalo, kakor je videti. Pred kom beži Jušić?