Koalicijske stranke podpisale protokol o sodelovanju

Piše: C. R.

Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. “Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanje skupnih ciljev v dobro Slovenije,” je stranka SDS objavila na omrežju X.

Kot so še dodali v današnji objavi, so s protokolom potrdili “zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu”.

Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije.

Kot izhaja iz objave na spletni strani SDS protokol določa pravila sodelovanja pri usklajevanju in sprejemanju zakonov, drugih aktov ter odločitev, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe, pa tudi pri vprašanjih, ki v njej niso posebej opredeljena. “Njegov namen je zagotoviti učinkovitejše usklajevanje stališč in enoten nastop koalicijskih partnerjev pri zakonodajnem delu,” so zapisali.

Poslanka NSi, SLS in Fokusa Iva Dimic je v izjavi za medije dejala, da protokol kot v vseh letih določa “vozni red” delovanja in sodelovanja v parlamentu, vladi ter koalicijskih usklajevanj. “Predvsem pa seveda želja, da se Slovenijo razvije in da bodo ljudje lahko zadihali s polnimi pljuči, nenazadnje tudi dostopno zdravstvo,” je dejala.