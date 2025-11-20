e-Demokracija
Kljub doktoratu bi bilo dobro, da bi se Asta Vrečko podučila o pomenih besede socializem in demokracija ter jih ne bi metala v isti koš!

Slovenija
Asta Vrečko deluje povsem po komunistično. (Foto: Nebojša Tejić / STA)

Piše: Celjski glasnik

Zakaj javni šolski sistem, kot ga trenutno poznamo, ni zagotovilo za uspeh v prihodnosti našega naroda in je še kako pomembno, da lahko starši izbirajo tudi med zasebnimi izobraževalnimi zavodi, je dokaz ravno Asta Vrečko.

Kljub temu, da ima opravljen doktorat, bi bilo vseeno dobro, če bi pričela na začetku in bi si raztolmačila pojma demokracija ter socializem, saj jih potem ne bi metala v isti koš.

 

Tudi po nekakšnem volilne kongresu, ki ga je imela stranka Levica, se Asta Vrečko namreč ni mogla izogniti izjavam o nekakšnem demokratičnem socializmu, hkrati pa sama izvaja kaviar socializem, ki ga Slovenija v 35 letih, kljub vsem slabim oblastem še ni videla. Asta je šla še dlje in želi Slovenijo peljati po poteh županovanja Mamdanija, ki bo po napovedih strokovnjakov New York namesto v razvoj, peljal v propad.

Več TUKAJ.

