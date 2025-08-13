Kdaj bomo dočakali tretjo razvojno os? Kaže precej slabo!

Piše: Moja Dolenjska

Ustavno sodišče je julija 2022 razsodilo, da je uredba o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju iz leta 2018 v neskladju z ustavo. Vladi je naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v enem letu po objavi odločbe v uradnem listu. Vlada Roberta Goloba nove uredbe ni sprejela, Upravno sodišče pa je v začetku julija letos nadaljnjo uporabo uredbe izrecno prepovedalo in to navkljub temu, da naj bi uredba iz leta 2018 veljala vse do sprejema nove.

Na resornem ministrstvu pojasnjujejo, da je bila razveljavitev uredbe iz leta 2018 na ustavnem sodišču sprejeta zgolj zaradi postopkovnih, ne pa vsebinskih razlogov. Tudi nova uredba, ki so jo zdaj pripravili in je v javni razpravi, ni bistveno drugačna od prejšnje, okoljebrižniki iz zasavskega Eko kroga, ki so vse to povzročili, pa že nakazujejo, da bodo nagajali tudi v prihodnje.

Gre sicer za znano razveljavitev gradbenega dovoljenja za 1. odsek južnega dela 3. razvojne osi Novo mesto – jug do Osredka.

Upravno sodišče je odpravilo gradbeno dovoljenje za nekaj več kot petkilometrski odsek avtoceste in zadevo vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovno odločanje. To mora v ponovnem postopku presoditi vplive načrtovane ceste na okolje, pri čemer pa se ne sme več sklicevati na trenutno veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju.

Na ministrstvu pa navajajo, da je ustavno sodišče leta 2022 ugotovilo neustavnost postopkovne narave, in ne vsebinske.

Na ministrstvu so zdaj pripravili osnutek nove uredbe in upajo, da jo bo po pregledu prejetih pripomb ter opravljeni medresorski obravnavi vlada sprejela v oktobru.

Za STA so pojasnili, da je osnutek uredbe, ki je trenutno (do 15. septembra) v javni obravnavi, skoraj enak veljavni uredbi. Ugotovljena je bila namreč neustavnost zaradi postopkov in ne vsebine. Med nekaj manjšimi spremembami so v predlogu nove uredbe navedli jasnejši zapis, da se uredba ne uporablja za omejevanje hrupa heliportov, ki obratujejo v okviru bolnišnic. Že do zdaj je sicer veljalo, da se uredba ne uporablja v primerih izvajanja medicinske, policijske in druge pomoči.

Natančneje so zapisali tudi člen, ki ureja uskladitev obstoječih virov hrupa. Gre za pet večjih tovarn, obdanih s stanovanjskimi hišami, ki jim še ni uspelo do konca prilagoditi svojega obratovanja na ravni hrupa, ki veljajo za vsa preostala podjetja v Sloveniji. (GZDBK)

Kaj ima vse to opraviti z gradbenim dovoljenjem za hitro cesto Novo mesto jug do priključka Osredek?

Glede na pojasnila bolj malo. Odločitev Upravnega sodišča o razveljavitvi gradbenega dovoljenja pa nedvomno spada v novo politično agendo zdajšnje koalicije (Svoboda, SD in Levica). Drugače si tega po toliko letih in glede na vsebino osnutka nove uredbe ter pojasnila ministrstva ni možno razlagati.

Se pa tudi glede tega zapleta. Oglasili so se namreč v nevladni organizaciji Eko krog, ki deluje predvsem v Zasavju, do 20. maja 2022 je bil uradni zastopnik Uroš Macerl. Mimogrede, Macerl je konec leta 2021 skupaj s skupino somišljenikov ustanovil stranko Vesna – zelena stranka in ob Urši Zgojznik postal njen sopredsednik. Stranka je junija 2025 sklenila predvolilno zavezništvo z Levico. Ironično je tudi, da je na listi stranke Vesna za evropskega poslanca kandidral nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič (gradnja hitre ceste proti Kočevju je prav tako zamrznjena!).

Navedbe ministrstva glede nove uredbe so v Eko krogu zdaj označili kot “napačne in zavajajoče”. Eko krog je bil tudi tisti, ki je Ustavnemu sodišču že pred leti predlagal razveljavitev omenjene uredbe. To pa pomeni, da peščica posameznikov uravnava razvoj Slovenije, zgodba o jari kači, imenovani gradnja južnega dela 3. razvojne osi, pa se bo nadaljevala. Nedvomno tudi s pomočjo novomeške civilne iniciative, vendar pa je to že druga zgodba. Vsi pa očitno z roko v roki!

Gradnje očitno še dolgo ne bo, ta sicer niti ni v interesu vladajoče koalicije. Spomnimo na zavezo Roberta Goloba in Svobode aprila 2022, ko je nekaj dni pred volitvami 2022 Glasu ljudstva pod vodstvom Jaše Jenulla obljubil moratorij na širjenje infrastrukture.

Ob vseh zapletih pa tudi ni pojasnjeno dejstvo, da je po sklepu Ustavnega sodišča leta 2018 sprejeta uredba ostala v veljavi do sprejetja nove uredbe. Če je temu tako, gradbeno dovoljenje za 3. razvojno os na Dolenjskem ne bi smelo biti razveljavljeno. V Darsu, ki je investitor, so sicer napovedali, da bodo vložili predlog za dopustitev revizijo na odločitev Upravnega sodišča, ali so to storili, bo jasno po pravosodnih počitnicah, po 15. avgustu.

Spomnimo. Glede na podpisani protokol za gradnjo 3. razvojne osi, ki so ga v Črnomlju v začetku oktobra 2017 podpisali: Peter Gašperšič, takratni minister za infrastrukturo, in župani občin Črnomelj, Metlika, Semič ter Novo mesto, bi moralo biti tako:

Mačkovec – Osredek: začetek gradbenih del: januar 2019 in zaključek leta 2022. Osredek – Poganci – Maline: pridobitev gradbenega dovoljenja leta 2013, začetek gradnje leta 2020 in zaključek leta 2024. (vir: Hitra cesta)

Zaveza o moratoriju, ki jo Golobova koalicija zavzeto izpolnjuje (16. april 2022):