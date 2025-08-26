Kaj se dogaja na slovenskih cestah, da smo priča vse večji moriji?

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle tri osebe. Včeraj pa so zabeležili še eno.

Skupno so tako slovenske ceste letos terjale že 70 smrtnih žrtev, kar je 57 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Lani je namreč na slovenskih cestah v enakem obdobju umrlo 44 ljudi.

Ko sedanji trend nadaljeval, bomo konec leta zabeležili že okoli 110 smrtnih žrtev, kar bo precej več kot v letu 2024, ko je bilo žrtev 70.

Kaj je razlog, da je številko žrtev v letošnjem letu tako visoko, ni znano, zdi pa se, da na agenciji za varnost prometa, ministrstvu za infrastrukturo, ki je zadolženo za promet in ga vodi ministrica Svobode Alenka Bratušek, in na policiji v zvezi s tem še ne zvonijo nobeni alarmi. Posebnih aktivnosti, s katerimi bi prekinili morijo na slovenskih cestah, namreč za zdaj ni zaznati.