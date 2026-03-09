Hišne preiskave med kampanjo: So tarče nasprotniki in priče, da se zaščiti vrh vlade?

Piše: Spletni časopis

Sredi kampanje pred volitvami je policija preiskala stanovanje podjetnika Sebastjana Vežnaverja.

O preiskavi pri Vežnaverju je bil takoj podrobno obveščen “Golobov” portal Necenzurirano, kjer so udarili celo po Sebastjanu Jeretiču, ki je bil le priča pri hišni preiskavi. Preiskave in takšno poročanje o podrobnostih v času pred volitvami kažejo na zlorabo represivnih organov za potrebe volilne kampanje. Jeretič se je odzval z oceno, da je še vedno šokiran, kako to počnejo. V celoti tako:

Preiskava ni bila opravljena zaradi odločitve finančnega ministra Klemna Boštjančiča in premierja Roberta Goloba, ki sta – ker za poplavljence nista porabila celotnega zbranega denarja – v petek, 29. decembra 2023, na zadnji plačilni dan v letu, poskrbela za nakazilo 7,7 milijona evrov iz državnih rezervacij za izredne dogodke Vežnaverju. S tem se je podjetnik znebil nekdanjega sedeža Hermes SoftLaba, ki ga je štiri leta prej kupil za vsega 1,7 milijona evrov od bankrotiranega podjetja Nikole Musića in Petra Baboška.

Pri Vežnaverju so preiskavo zdaj, tik pred volitvami, opravili v okviru preiskave poslov Darsa. Poleg njega so preiskali še Enesa Draganovića, sicer brata odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki naj bi od Darsa na sporen način v rabo prejel tovorno vozilo za konje. Zidar Klemenčičeva je kot pravnica urejala tudi nakup sodne stavbe Goloba in Boštjančiča. V Darsu je vlada Roberta Goloba odstopila šefa uprave Valentina Hajdinjaka (NSi) in na vrh nastavila Andreja Ribiča (Gibanje Svoboda). Že vse od takrat smo priča obračunavanjem, katerih del je tudi kazenski pregon štirih poslancev NSi, ker so izvajali parlamentarni nadzor nad morebitnimi zlorabami policijskih pooblastil pri prisluškovanju in tajnem sledenju.

Opozorilo na sodno stavbo je pomembno, ker tudi tam organi pregona, ki si jih je s čistkami nastavila Golobova vlada, preiskujejo le “majhne ribe”, “nasprotnike Svobode” ne pa tistih, ki dejansko upravljajo javni denar – denimo Roberta Goloba ali Klemna Boštjančiča. Za sodno stavbo so iz vlade plačali 7,7 milijona evrov mimo zakona, na kar sta opozorila tako računsko sodišče kot interna revizija. Plačila iz rezervacij so dopustna le za nepredvidene dogodke, nakup nepremičnine za upravno sodišče v prestolnici pa nikakor ni stvar, ki je ne bi bilo mogoče načrtovati v proračunu.

Vežnaverju je sicer dobro zaslužil, a ni bil pristojen za odločanje o proračunskih izplačilih, o tem niso odločali niti uradniki – “majhne ribe” v vladi, ki jih policija edine preiskuje. Da se denar izplača mimo pravil, se je strinjala celotna vlada Roberta Goloba. Pomagala pa je celo Mestna občina Ljubljana pod vodstvom Zorana Jankovića, ki se je v enem samem delovnem dnevu odpovedala predkupni pravici za Litijsko, ko jih je Vežnaver za to zaprosil, da bi dobil vladni denar.

Zdaj pred volitvami pa je glavni problem Jeretič.