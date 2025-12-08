Evropska poslanka Zala Tomašič postala podpredsednica pomembne organizacije

Piše: C. Š.

Slovenska evropska poslanka Zala Tomašič je bila izvoljena za podpredsednico ženskega krila Evropske ljudske stranke – največje evropske politične stranke.

Kongres EPP Women (Evropska ljudska stranka – ženske) je bil letos decembra 2025 v Bruslju, natančneje 5. in 6. decembra.

Gre za letno zborovanje ženskega krila največje evropske politične skupine EPP, ki se osredotoča na krepitev položaja žensk v politiki, spodbujanje enakopravnosti spolov ter obravnavo ključnih evropskih tem.

Tokratni kongres je bil posvečen temi “Kako lahko Evropa ponovno pridobi svojo neodvisnost?”, s poudarkom na varnosti, inovacijah in gospodarski konkurenčnosti. dogodek kongresa so bile volitve novega vodstva organizacije. Za novo predsednico je bila z veliko večino izvoljena Mariya Gabriel, vidna bolgarska političarka in nekdanja evropska komisarka za inovacije, raziskave in izobraževanje. Gabrielova, ki je bila prej že podpredsednica EPP Women (od leta 2012), je v svojih preteklih vlogah (med drugim kot podpredsednica EPP skupine v Evropskem parlamentu) močno vplivala na področja digitalne ekonomije in mediteranskih odnosov. Njena izvolitev je bila sprejeta kot korak k še večji vključenosti žensk v evropsko odločanje, zlasti v kontekstu boja za enakopravnost in zaščito demokracije.

Interese slovenskih žensk bo zastopala Zala Tomašič

Med podpredsednicami je bila izvoljena tudi Zala Tomašič, slovenska evropska poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS). Tomašičeva, ki je aktivna v Evropskem parlamentu od leta 2024, je svojo izvolitev opisala kot “neskončno čast in hvaležnost”, saj ji to omogoča, da bo še močneje zastopala interese slovenskih žensk na evropski ravni.

Njena vloga bo pomembna za promocijo tem, kot so varnost, gospodarska neodvisnost in pravice žensk v regiji.

Kongres je spremljal tudi izid poročila o dejavnostih EPP Women za obdobje 2022–2025 pod vodstvom prejšnje predsednice Rozálie Biró, ki je v zaključku čestitala novemu vodstvu in poudarila dosežke na področju boja proti nasilju nad ženskami ter podpore ukrajinskim ženskam. Dogodek je potekal v Evropskem parlamentu in je zbral predstavnice iz vseh članic EPP, vključno z delegacijami iz Slovenije, ki so podprle Tomašičevo kandidaturo prek Ženskega odbora SDS. Ta izvolitev je za Slovenijo pomemben korak, saj krepi vpliv naše države v evropski desnosredinski politiki in odpira vrata za večji poudarek na nacionalnih prioritetah, kot so gospodarska varnost in družinska politika.