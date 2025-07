Državni svet izglasoval odložilni veto na zakon o evtanaziji

Piše: Moja Dolenjska

Državni svet je na današnji izredni seji z 20 glasovi za in devetimi proti izglasoval veto na zakon o pomoči pri evtanaziji, prostovoljnem končanju življenja ali zakon za medicinsko zastrupitev bolnikov. Državni zbor bo tako moral o zakonu, ki ga je potrdil prejšnji teden, odločati ponovno. Za vnovično potrditev zakona bo moralo glasovati vsaj 46 poslancev.

Predlog za odložilni veto na zakon je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Danijelom Kastelicem. Menijo, da bi se morali kot družba in posamezniki vprašati, ali je prav, da se postavimo na stran spodbujanja smrti namesto življenja.

Poslanci koalicije (Svoboda, SD in Levica) so zakon prejšnji teden sprejeli s 50 glasovi za, 34 proti in tremi vzdržanimi. Proti zakonu so glasovali v SDS in NSi.

Zakon je zelo sporen, medicinski zastrupitvi bolnikov, “ki jo hočejo skupaj vsiliti radikalno levičarske stranke Golobove vlade”, kot je to označil Aleš Primc, so se odločno uprli tudi zdravniki.

