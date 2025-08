Dr. Vinko Gorenak: “Sankcije proti Izraelu so strel Goloba v koleno”

Piše: dr. Vinko Gorenak

Se še spomnite »prvovrstnega« doprinosa sedanje vladne koalicije, ki ji jaz pravim »Golobnjak«, k končanju vojne v Gazi?

Seveda mislim na priznanje Palestine, kot samostojne države, kar je Slovenija naredila pred dobrim letom dni. Vladajoči so takrat trdili, da bo to doprineslo h končanju nasilja. Nič od tega se seveda ni zgodilo. Ljudski pregovor pravi, da gre osel samo enkrat na led. To očitno ne velja za šefa »Golobnjaka« Goloba, on očitno lahko gre na led tudi večkrat.

In je šel. Pretekli teden je naša vlada sprejela sklep o prepovedi vsakega trgovanja z orožjem med Slovenijo in Izraelom in tudi tranzita orožja preko Slovenije. To naj bi predlagal sam Robert Golob. Tega ni naredila nobena država EU niti Kanada, Avstralija ali Velika Britanija. Kaj torej pomeni sklep naše vlade o tej prepovedi? V praksi za Izrael ne pomeni nič, nas pa kot državo v svetu postavlja v popolnoma nerazumljivo pozicijo, da ne rečem, da nas uvršča v skupino islamističnih držav z Iranom na čelu. Šaljivec z omrežja X pravi, da so ob tej novici izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja odpeljali v bolnico. Pa ne zaradi prizadetosti ob Golobovem sklepu, ampak zato, ker se je preveč smejal in valjal po tleh in je zato začasno izgubil glas.

Golob in Musarjeva sta v Slovenijo povabila Francesco Albaneze posebno poročevalko OZN za Palestino. Zoper to gospo so ZDA, Nemčija, Francija in Kanada, da naštejem le nekatere države, uvedle posebne sankcije in so jo obsodile antisemitizma. To gospo torej vsaj aktivno podpirata Slovenija in Iran. Gospa je kritizirala Univerzo v Ljubljani zaradi sodelovanja z univerzami v Izraelu. Univerza v Ljubljani pa je s svojim opravičevanjem pred njo počepnila, kot navadna kokoš pred petelinom. Kaj pa je z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze, pa kaže vprašati njenega rektorja dr. Gregorja Majdiča?

Vir: Celjski glasnik