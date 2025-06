Delovnih mest je čedalje manj

Piše: Moja Dolenjska

Prostih delovnih mest, ki so jih pri Zavodu za zaposlovanje prejeli v prvih petih mesecih, je bilo 63.349, kar je 5,7 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, so maja zavodu sporočili 12.626 prostih delovnih mest, kar je bilo 3,2 odstotka manj glede na maj 2024.

Na to, da imamo v Sloveniji že “med letom manj delovnih mest kot lani”, je te dni v podkastu za Domovino opozoril tudi Bojan Ivanc, glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije. Povedal je, da je v državi približno 3.000 manj delovnih mest kot lani.

Število delovnih mest se je zmanjšalo predvsem v predelovalnih dejavnosti, za okoli 3.500. Sledijo Gradbeništvo, za 1.000, trgovina za 900, kmetijstvo za 800. Na drugi strani pa je zaposlovala država.

“A pod črto imamo manj delovnih mest … manj delovnih mest je manj vplačanih davkov …,” je dejal Ivanc.

Da stvari ne gredo v pravo smer, kažejo tudi statistični podatki. Ti so na voljo za marec 2025, kažejo pa, da je bilo marca letos v državi 940.782 delovno aktivnih prebivalcev, to je 0,4 odstotka manj kot marca 2024.

