Da ne boste nasedali zlonamernim interpretacijam: Kaj je v resnici na kongresu SDS povedal Janez Janša

Piše: Anamarija Novak

V soboto, 24. maja 2025, je v Ormožu potekal 13. kongres Slovenske demokratske stranke (SDS), ki je privabil okoli 700 delegatov, med katerimi je bilo opaziti tudi veliko mladih članov. Kongres je potekal pod geslom Za ustavno večino razuma.

Kongres je bil ključni dogodek za stranko, saj so delegati soglasno sprejeli nov program, potrdili 14 programskih resolucij in podelili nov mandat predsedniku stranke Janezu Janši. Člani stranke so poudarili, da se »dobrega predsednika ne menja«, kar je Janši prineslo že deseti zaporedni mandat na vrhu stranke. Poslanec SDS Tomaž Lisec je še pred začetkom kongresa izpostavil Janševo fizično, psihično in politično stabilnost, kar po njegovem mnenju potrjuje, da je Janša edini pravi kandidat za vodenje stranke. Kongres SDS je prek videa nagovoril tudi nekdanji kanadski premier in predsednik Mednarodne demokratične zveze (IDU) Stephen Harper. V svojem sporočilu je izpostavil pomen sodelovanja med demokratičnimi strankami po svetu in izrazil podporo njihovemu delu v prizadevanju za svobodno, varno in uspešno Slovenijo. Zbrane sta po videu nagovorila tudi predsednik EPP Manfred Weber in Andrés Pastrana Arango, nekdanji predsednik Kolumbije in častni predsednik Centristične demokratske internacionale (CDI).

Janša postavil dva pogoja

Prvak SDS se je po vnovični izvolitvi na vrh stranke v enournem nagovoru zbranim na kongresu v Ormožu najprej zahvalil za zaupanje, družini pa za razumevanje. Izpostavil je tudi navzočnost mladih članov, kar po njegovem mnenju dokazuje vitalnost in prihodnost stranke. Na kongresu je ocenil, da bodo volitve v DZ prej kot v letu dni. O tem, s kom bodo sestavljali vlado, se bodo sicer pogovarjali po volitvah, prihodnjim koalicijskim partnerjem pa je Janša postavil dva pogoja. Koalicijski partnerji v vladi SDS bodo morali dosledno spoštovati slovensko ustavo in zaveze iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Kdor ni sposoben tega minimuma, po Janševi oceni sam sebe postavlja zunaj ustavnega in evropskega demokratičnega loka. Ob tem je napovedal, da SDS nikoli več ne bo oblikovala vlade brez trdne in jasne programske večine. Če ne bo poenotenja o ključnih razvojnih politikah, »bomo pač počakali«. Poudaril je, da je SDS že od svoje ustanovitve zavezana vrednotam slovenske pomladi – svobodi, pravičnosti, demokraciji in blaginji. Omenil je zgodovinsko vlogo stranke pri osamosvojitvi Slovenije in njen nadaljnji prispevek k razvoju države, pri čemer je izrazil prepričanje, da je SDS edina politična sila, ki združuje posameznike, sposobne voditi državo učinkoviteje kot katera koli druga stranka. SDS je namreč »trdna, močna in trdoživa stranka, ki je zgrajena za ves čas trajanja slovenske države«. Ob tem se je v zadnjih 20 letih dvakrat »nesebično žrtvovala za Slovenijo« – v času gospodarske krize in epidemije covida-19, ko so v reševanje države »vložili srce in žulje«. Medtem pa so jih »zapirali, obešali, kradli mandate, pozivali k smrti in čiščenju janšistov«.

Janša: Država je ugrabljena

Prvak SDS je ob tem nanizal vrsto kritik na račun politične levice; posledica njenega delovanja je v zadnjih letih »splošna negativna kadrovska politika, v kateri močna ozadja potiskajo v ospredje lutke v podobi novih obrazov«. To je v dveh desetletjih ustvarilo »kadrovsko puščavo« na tem polu. »Kar imamo zdaj, kaže, da so nazadnje postrgali že na samem dnu,« je puščice kritike usmeril v aktualno vlado Roberta Goloba. Ob tem je nanizal še nekaj kritik na račun dela vlade. Slovenija je kljub visoki zaposlenosti zabeležila največji padec BDP oz. gospodarske rasti v EU, davčna obremenitev dela se je zvišala, prihajajo dodatni davki, med drugim prispevek za dolgotrajno oskrbo in RTV-prispevek, je naštel. »Zaradi vsega tega bodo plače in pokojnine bistveno manjše, računi pa višji kot bi morali biti,« je dejal. V času pred volitvami je tako po njegovih besedah nujno izostriti razliko med »tranzicijsko levico« in »demokratičnimi silami«. Akterjem na nasprotnem političnem polu je ob tem med drugim očital, da državo silijo k »hitrosti najbolj počasnega«, s svojimi ukrepi želijo ustvariti čim več odvisnikov od države, si prizadevajo, da bi imeli vsi minimalne plače, želijo obdavčiti vse, ki so varčevali za lastne nepremičnine, ter sprejemajo ukrepe, ki še krepijo centralizacijo in finančno siromašijo občine. Janša je opozoril še na birokratske ovire, neučinkovitost javne uprave in dolge sodne postopke, ki po njegovem mnenju Slovenijo držijo v zaostanku. »Država je ugrabljena,« je dejal in dodal, da je cilj SDS »vzeti državo nazaj« in jo vrniti ljudem. Ta fraza, ki je tudi naslov nosilne resolucije kongresa Vzemi državo nazaj. Tvoja je., je postala osrednji motiv govora in celotnega kongresa.

Za koalicijo z volivci

SDS pa na drugi strani zagovarja hitrost, suverene in neodvisne posameznike, ugodnejše razmere za gospodarstvo, meritokracijo in se zaveda, da brez konkurence ni napredka. Zagovarjajo tudi politiko, v kateri si lahko čim več posameznikov zgradi lasten dom, je zatrdil Janša. »Najpogostejši izgovor levice kjerkoli, da nečesa ne narediš, je: ni še čas, pogoji še niso pravi, potrebujemo več časa. Na drugi strani mi pravimo, da je vedno čas, pogoje je treba pač ustvariti. Kjer oni vidijo probleme, mi prepoznavamo priložnosti,« je zatrdil. Kot je še poudaril, SDS ostaja trdna in močna stranka, ta moč raste, v naslednjih mesecih pa jo bodo usmerili v graditev koalicije z volivci za dosego ustavne večine razuma. Strokovni svet je tudi že pripravil vladni program za naslednje mandatno obdobje, katerega temelj je blaginja slovenskega človeka, je dejal Janša. Po njegovih besedah je namreč SDS edina stranka v državi, ki ima na voljo dovolj znanja, izkušenj, pa tudi kadrovskega potenciala, da lahko Slovenijo popelje na novo pot. »Koalicijo z volivci bomo zato gradili danes, jutri in vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice na skorajšnjih volitvah.«

Sprejeli programske resolucije

Kongres SDS je v soboto potrdil tudi 14 programskih resolucij na čelu z nosilno Vzemi državo nazaj. Tvoja je. »Živimo v zahtevnih in turbulentnih časih, ki jih zaznamujejo hitre spremembe in številni izzivi na vseh področjih življenja. V negotovih časih, kot so današnji, se moramo kot narod vrniti k svojim koreninam,« največja opozicijska stranka navaja v nosilni resoluciji. Prepričani so, da so državo »ugrabile ozke interesne skupine, politične, gospodarske, medijske elite in jo prilagodile lastnim interesom«. »Ugrabljena država zavira naš razvojni potencial. Ustvarja družbo neenakosti in privilegijev za izbrance,« piše v resoluciji. Za »vrnitev ugrabljene države« bo treba vložiti veliko trdega dela, ponekod bo treba po oceni SDS strukture postaviti na novo. Menijo, da bo to mogoče samo na podlagi visoke zmage SDS in ob dopolnitvah ustavnega reda. Med te so v resoluciji navedli zaščito svobode govora, volilne pravice, pravice do poštenega sojenja, spola kot naravne kategorije, pravice otrok v obrambi pred ideologijo v šolah, demokracije kot vladavine izvoljenih, volilnega procesa pred nezakonitimi financiranji in vplivi iz tujine, finančne samostojnosti občin, pravice do varstva osebnosti in dostojanstva, vključno s pravico do groba in svobodnega razpolaganja z zasebno lastnino, ter svobodne gospodarske pobude. Ob tem pa napovedujejo še, da bodo v razumne okvire omejili davke ter delež BDP za državno in javno porabo, obseg veljavnih predpisov in vpliv birokracije EU na ustavno okolje Slovenije.

Za dosego tega bo Slovenija v naslednjem mandatu potrebovala ustavno večino razuma, za kar bodo potrebni trije pogoji, in sicer zunanje, mednarodno okolje, naklonjeno spremembam, jasno opredeljen cilj, v katerem se Slovenci prepoznajo, ter politična sila, ki je sposobna razumeti priložnost in potrebo časa, so ocenili v SDS. Prepričani so, da je to vedno bila njihova stranka. Posamezne programske resolucije, ki so jih v soboto obravnavali in sprejeli delegati, pa se med drugim dotikajo področij varnosti, migracij, bivanjske politike, načrta za demografski preboj, digitalne in energetske prihodnosti, prenove javnega sektorja, zdravstva, kmetijstva, vladavine prava in svobode govora.

Program SDS v 102 točkah

Prav tako so delegati potrdili program stranke s 102 točkama v osmih poglavjih, ki se ob uvodnih izhodiščih, osrednjih vrednotah in temeljnih programskih ciljih dotikajo področij družbene blaginje, na znanju temelječe družbe, učinkovitega upravljanja države, upravljanja s prostorom in skrbi za okolje ter migracij, mednarodne in evropske politike. Med drugim na področju gospodarstva poudarjajo svobodno tržno gospodarstvo, čim manj neposrednega državnega lastništva v gospodarstvu in »sistem razumnih davkov«. V programu navajajo tudi premišljeno privatizacijo, za podjetja v državni lasti, ki niso strateškega pomena, bi poiskali strateškega lastnika. Trajnostni razvoj pa ob zdravem in uspešnem gospodarstvu potrebuje še ustrezno socialno, okoljsko, izobraževalno, kulturno in varnostno politiko, izhaja iz programa. V slednjem se stranka zavzema tudi za »dosledno in učinkovito varovanje meja«, integracijo »prišlekov v slovenski način življenja«, na področju obrambe pa tudi za uvedbo obveznega služenja vojaškega roka. Na področju pokojninskega sistema izpostavljajo pravičnost, preglednost in dolgoročno vzdržnost, pokojninsko blagajno pa je treba po njihovem mnenju »očistiti odhodkov, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih«. Prepričani so, da so potrebne korenite spremembe na področju pravosodja, Slovenija pa je po njihovem mnenju država z nedokončano tranzicijo iz totalitarnega režima v sistem parlamentarne demokracije. V programu ostro nasprotujejo »teoriji spola, po kateri spol ni naravna, ampak družbena kategorija«. Država je dolžna varovati otroke in mladostnike pred vsebinami, ki predstavljajo spolno disforijo, menijo.