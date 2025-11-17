Bo Golobova koalicija Elan izgnala iz Slovenije?

Piše: Vida Kocjan

Vodstvo in lastniki družbe Elan iz Begunj na Gorenjskem se bodo po podatkih naših virov jutri zbrali na izrednem sestanku. Tema je zaprtje smučarske divizije v Slovenije. Navajajo, da se ne gredo več tega, kar se dogaja v državi: visoki davki, birokracija, inšpekcijski pregledi in podobno.

Vir navaja, da so program Marina že zaprli, kot razlog so navajali delovni inšpektorat.

Lastnica družbe Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d. o. o., iz Begunj na Gorenjskem, je družba KJK Investicije 8, d. o. o., iz Ljubljane, je razvidno iz baze Ajpes. Podjetje KJK 8, d. o.o., ustanovljeno leta 2018, je v lasti dveh družb iz Luksemburga, direktorjev je več, in sicer z naslovi s Hrvaške, Finske, Litve in Slovenije.

Družba Elan, d .o. o., ima v svoji predstavitvi na spletni strani objavljeno, da je članica skupine KJK SPORTS, in je sodoben proizvajalec vrhunske opreme za šport in prosti čas ter naprednih kompozitov. Sedež družbe v Begunjah na Gorenjskem upravlja še z odvisnimi družbami v ZDA, Kanadi, Nemčiji in na Japonskem. S približno 700 zaposlenimi letno ustvarjajo okoli 90 milijonov evrov prihodkov.

Elan vodi odbor direktorjev, ki postavlja strateške usmeritve in cilje družbe ter odloča o pomembnejših zadevah s področja poslovanja družbe. Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor Elana, je odgovoren za celostno vodenje družbe in implementiranje sklepov upravnega odbora ter družbenikov. Dnevne operativne zadeve vodijo direktorji divizij oz. področij.