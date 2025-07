(BIZARNO) “Tržiški muzej, ki se financira z denarjem davkoplačevalcev, razstavlja umazane čevlje ‘kar neke’ ženske”

Piše: Moja Dolenjska

Iz Tržiškega muzeja (Tržič) so sporočili, da po novem hranijo par čevljev predsednice Državnega zbora, Urške Klakočar Zupančič. Čevlje je muzeju podarila 18. aprila 2025, ko je bila slavnostna govornica na Državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Tržiču.

Čevlji so že del stalne razstave v Pollakovi kajži in so na ogled na “drevesu slavnih čevljev”, obiskovalce vabijo, da si jih ogledajo tudi v živo.

Komentarji na družbenih omrežjih kažejo veliko ogorčenje državljanov. Zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver je na X zapisala:

“Muzej slovenske osamosvojitve je Golobova vlada brezsramno ukinila. Obenem pa Tržiški muzej, ki se financira z denarjem davkoplačevalcev, razstavlja umazane čevlje “kar neke” ženske. Ogabno!”

Znani novinar Bojan Požar pa je zapisal: “Se je enim res zmešalo? Na zahtevo Urške Klakočar Zupančič njeni rdeči čeveljčki postali del stalne zbirke Tržiškega muzeja?”!

Komentarji na FB so med drugim tudi naslednji: