Bizarno: Stevanović z overjenim dokumentom prisegel, da ne bo sodeloval s SDS in Janšo

Piše: Spletni časopis

Za novega Marjana Šarca, Karla Erjavca, Roberta Goloba in Vladimirja Prebiliča se ponuja šef Resni.ce Zoran Stevanović, ko je na družabnem omrežju objavil svojo posebno izjavo, kako v prihodnje ne namerava sodelovati s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. Sodelovanja mu sicer nihče ni ponujal. Gre pa za znan propagandni vzorec.

Z izjavami, da je proti sodelovanju z največjo stranko na desni, je nekoč oblast z manjšinsko vlado prevzel Marjan Šarec, a je vrgel puško v koruzo, ko se je ravno začela epidemija covida in vlado je po tem prevzel Janša s SDS. Tradicijo zavračanja že možnosti sodelovanja z največjo stranko na desni so med epidemijo Covida nadaljevali politiki opozicijske koalicije Kul (SD, Levica, SAB, LMŠ), ki so prirejali kolesarske protesti, na katerih so pozivali k smrti pristašev desnice (janšistov). S Karlom Erjavcem pa so celo neuspešno poskušala prevzeti vlado. A so propadli. Nazadnje je s podobnimi sporočili, kot jih zdaj razpošilja Stevanović, na volitvah uspel tajkun državne energetike Robert Golob, ki je po prevzemu oblasti na zadnjih volitvah izvedel široke in celo večkratne čistke v zdravstvu, v medijih, državnih podjetjih, pa tudi v policiji, da bi se znebil vseh pristašev SDS in Janše v vseh javnih sistemih, državnih podjetjih in medijih.

Stevanović bo to zdaj težko nadgradil. Da ima velike ambicije med levičarji in se propagira z zavračanjem sodelovanja z največjo stranko iz desne, pa je šef resnice, sicer tudi nekdanji policist in funkcionar bolj desne SNS Zmaga Jelinčiča, pokazala s to objavo: