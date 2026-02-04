e-Demokracija
4.5 C
Ljubljana
sreda, 4 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(VIDEO) Poglejte to estradniško nadutost in preziranje državnega zbora! Je bil premier na tem posnetku “nasnifan”?

FokusRumeno
foto: zajem zaslona

Piše: C. R. 

Robert Golob velja za najbolj estradniškega premierja doslej. Pred volitvami pa skuša vzbujati pozornost tudi z bizarnimi posnetki.

Tokrat se je posnel kar med prevozom z avtom. In se glede poslanskih vprašanj pohvalil, da je poslancem “dal boga”. No, Robert Golob ni deloval povsem pri sebi, morda je bil tudi “nasnifan”.

V tem posnetku je nedvomno pokazal ne samo aroganten odnos do opozicije, ampak do državnega zbora oz. do instituta poslanskih vprašanj. Češ, vprašanja so naporna, ker se spraševalci ves čas nekaj izmišljujejo, potem pa se naredijo neumne. “Po drugi strani pa … danes sem jim res dal boga …” 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Donatorska akcija za Davorina Kopšeta: ko sodišče v besedah najde nekaj, česar tam ni

Fokus

(INTERVJU) András László, poslanec Evropskega parlamenta: Dokler ne bo sprememb pri številnih nacionalnih vladah, žal ne bo sprememb na evropski ravni

Rumeno

Prebujenska pevka Billie Elish dejala: »Nihče ni ilegalen na ukradeni zemlji«, a se sama ne namerava odreči svojemu domu, zgrajenem na zemlji domorodcev

Fokus

Golobu se pred volitvami dogaja “stanje šoka”, v njegovem taboru vse bolj panično

© Nova obzorja d.o.o., 2026