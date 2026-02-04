(VIDEO) Poglejte to estradniško nadutost in preziranje državnega zbora! Je bil premier na tem posnetku “nasnifan”?

Piše: C. R.

Robert Golob velja za najbolj estradniškega premierja doslej. Pred volitvami pa skuša vzbujati pozornost tudi z bizarnimi posnetki.

Tokrat se je posnel kar med prevozom z avtom. In se glede poslanskih vprašanj pohvalil, da je poslancem “dal boga”. No, Robert Golob ni deloval povsem pri sebi, morda je bil tudi “nasnifan”.

V tem posnetku je nedvomno pokazal ne samo aroganten odnos do opozicije, ampak do državnega zbora oz. do instituta poslanskih vprašanj. Češ, vprašanja so naporna, ker se spraševalci ves čas nekaj izmišljujejo, potem pa se naredijo neumne. “Po drugi strani pa … danes sem jim res dal boga …”