(GLOSA) Veliki brat te snema!

Piše: Gašper Blažič

Legendarni George Orwell ima res smolo. Zamuja namreč samega sebe.

Leta 1984 smo bili sicer še globoko v jugoslovanskem socializmu, prvak sarajevskih olimpijskih iger tov. Branko Mikulić pa je dve leti kasneje postal jugoslovanski premier. Namesto »železne« Milke Planinc, ki nima nobene zveze s tisto slavno čokolado, ki smo jo takrat hodili kupovat v Avstrijo. Tako kot kavo, banane in menda celo toaletni papir.

Ne vem, katerega od obeh skuša Robert Golob posnemati s svojo vožnjo po železnici, ki niti zgrajena še ni. Vsaj uradno ne. Tako kot tudi posnetki prisluhov z našimi damami menda uradno ne obstajajo. Vse je ponaredek, produkt umetne inteligence, zmontirano in ne vem kaj še.

In vsem tem damam, ki so se znašle v teh kolobocijah, moramo pač verjeti na besedo. Vesna je za svoj odziv potrebovala dva dni, najprej se je morala sestati z Damirjem, nato pripraviti strategijo. Verjetno ji je tako svetovalo naše depolitizirano ministrstvo za resnico, ki ga na papirju ni, čeprav smo do konca leta 1992 imeli celo ministrstvo za informiranje. Ampak na tej funkciji smo vsaj imeli racionalnega Jelka Kacina, medtem ko so v Srbiji ta resor obdržali tudi kasneje, na tem vročem stolu pa je sedel nihče drug kot sedanji »vožd« Aleksandar Vučić, zagotovo zelo ljudski predsednik, vsaj v tolikšni meri kot naš Robi, ki so mu za tisto vožnjo z »drugotirnim« vlakom postavili celo nekakšno improvizirano pručko – grem stavit, da je bila še evropska poslanka Irena Joveva ob tej gesti začudena.

Kakor koli že, navadite se, dragi naši svobodnjaki in drugi prijatelji Titejevega vladanja, da vas Veliki brat opazuje in snema. Tudi takrat, ko mislite, da ste varni. Ja, malo preveč ste se udomačili. Vseeno pa eno stvar našim damam, kot so Vesna, Dominika in Nina, zelo verjamem: bile so namreč brutalno iskrene in so povedale to, kar javnosti ves čas tajijo. Pohvala za ta pogum. Toda ta presneta inkontinenca …