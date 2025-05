(ČRNA SATIRA) Družba ´Dobra smrt´ že ponuja prednaročniški popust za smrt

Piše: Kavarna Hayek

Ljubljana. Maj 2025. Zakon o prostovoljnem končanju življenja je prestal prvo branje. Ker je koalicijska večina trdno odločena, da ga spravi čez vse postopke, so podjetni prepoznali dobičkonosno tržno nišo in ustanovili podjetje.

Na splet so takoj dali oglas: »Umiranje v bolnišnici ni naravno, ni mehko, ni dostojno. V takih trenutkih potrebuješ mehkobo, prijaznost, nekoga, na katerega se lahko zaneseš. To smo mi. Sprejemamo prednaročila za vašo smrt. Akcijska cena s popustom in garancijo je 5.000 evrov. Zagotovite si lepo smrt že danes, rezervirajte termin! Ne odlašajte, pokličite zdaj na 666 666. Mi živimo za vas, mi delamo za vas!«

Telefoni tisto popoldne kar niso nehali brneti. Ekskluzivno objavljamo telefonski pogovor med kandidatom za smrt in administrativno delavko v podjetju Dobra smrt.

»Dobili ste podjetje Dobra smrt. Ste šesti v čakalni vrsti. Ne odložite slušalke, vaš klic je brezplačen. Če ne morete čakati, odložite in vas v najkrajšem možnem času pokličemo nazaj.«

Po petnajstih minutah.

»Dober dan. Danes je odličen dan za prednaročila. Matilda iz Dobre smrti z vami. Kako vam lahko pomagamo?«

»Rad bi umrl.«

»Lepo, poklicali ste pravi naslov.«

»Kaj moram narediti?«

»Postavila vam bom nekaj vprašanj.«

»No, dajte.«

»Zaradi katere bolezni želite umreti?«

»Nisem bolan. Želim samo umreti.«

»Dobro, torej kot razlog za smrt zabeležim pod ´Drugo´.«

»Lahko rezerviram termin?«

»Vam ustreza 28. september ob 13. uri?«

»To je nedelja.«

»Mi smo podjetniki, delamo tudi čez vikende.«

»Vsako nedeljo ob 12. uri imam družinsko kosilo. Ne bo šlo.«

»Torek, 30. september, ob 10. uri?«

»Samo da pogledam koledar. Ojoj, ob 9. uri sem naročen pri zobozdravniku.«

»Odpovejte ga.«

»Hočem umreti z zdravimi zobmi.«

»Ah, ja, vas povsem razumem.«

»Kaj pa sreda, 1. oktobra, ob 14. uri?«

»Ja, takrat bi pa šlo. Čeprav imam ob sredah …..

Nadaljevanje si lahko preberete TUKAJ.