(PREJELI SMO) Več kot petnajst ton izdelkov iz trgovin HOFER za tri tisoč oseb v stiski

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas je pred decembrskimi prazniki razdelila 15 ton izdelkov, ki so jih kupci zbrali v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji. To je bila že 21. dobrodelna akcija HOFERja in Slovenske karitas, v kateri so kupci znova pokazali svojo srčnost. Diskontni trgovec je k zbranim izdelkom dodal še 5580 evrov donacije. S tem so skupaj pomagali več kot 3000 družinam in posameznikom.

V predprazničnem času osebe, ki se znajdejo v težkih okoliščinah, še toliko bolj občutijo pomanjkanje. Da bi jim vsaj nekoliko olajšali njihov vsakdan in polepšali praznike, je HOFER skupaj s Slovensko karitas že 21. zapored organiziral dobrodelno zbiralno akcijo. Od 28. novembra do 6. decembra so kupci v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji zbrali 15 ton prehranskih in higienskih izdelkov, ki jih je Slovenska karitas razdelila pomoči potrebnim. V okviru dosedanjih 21 akcij so skupaj zbrali že več kot 350 ton izdelkov, od tega skoraj 34 ton le v letu 2025.

21. akcija HOFERja in Slovenske karitas v številkah · 15 ton zbranih izdelkov (osnovna živila, higienski izdelki, otroška hrana) · 93 HOFER trgovin, v katerih je potekala dobrodelna zbiralna akcija · 5580 evrov donacije HOFERja · 3000 gospodinjstev, ki so prejela pakete živil in higienskih izdelkov · 360 prostovoljcev, ki so sodelovali pri razdeljevanju izdelkov pomoči potrebnim

Med prazniki so se z otroki lahko posladkali

Zbrana pomoč je za številne družine in posameznike pomenila več kot le paket osnovnih živil, saj so prejeli tudi takšne izdelke, ki si jih sicer težko in redko privoščijo. »Hvaležna sem za paket hrane in toaletnih potrebščin, ki smo ga prejeli. Še posebej za kavo, kosmiče, čokolado, stvari, ki v prazničnih dneh pomenijo veliko. Z otroki se bomo lahko posladkali in začutili toplino ter skrb ljudi, ki so mislili na nas,« je dejala prejemnica pomoči.

Pri razdeljevanju paketov je sodelovalo kar 360 prostovoljcev. Med njimi je bila tudi Tatjana: »Ko ljudem pred prazniki izročimo bogatejši paket in jim namenimo prijazen pogovor, so prazniki lepši za vse. Hvaležnost vidimo v njihovih očeh in tudi prostovoljci smo iskreno veseli, saj lahko z dobrotami darovalcev vsaj malo ‘pocrkljamo’ ljudi v stiski.«

HOFER dodal še za 5580 evrov izdelkov

»Pri HOFERju smo k zbranim izdelkom dodali še osnovna živila ter higienske izdelke v skupni vrednosti 5580 evrov. Od leta 2019 smo v tovrstnih akcijah skupno prispevali že 67.900 evrov. Izjemno smo ponosni, da s takimi akcijami v okviru naše trajnostne iniciative Danes za jutri skrbimo za lepši jutri,« je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri HOFERju.

»Iskrena hvala vsem kupcem in podjetju HOFER, ki so prispevali v košaro za ljudi v stiski. S skupnimi močmi smo zbrali več kot 15 ton izdelkov, ki so jih sodelavci Slovenske karitas razdelili družinam v stiski. Vaša podpora je številnim otrokom in družinam polepšala praznične dni ter prinesla toplino tja, kjer je bila najbolj potrebna,« je ob zaključku akcije dejal Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Pomoč skozi vse leto

HOFER podporo Slovenski karitas sicer nudi čez vse leto. Na tedenski ravni iz 51 trgovin donira večjo količino presežne hrane, ob tem pa Karitas vsak petek prevzame presežno hrano tudi v logističnem centru HOFERja v Lukovici.