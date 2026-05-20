VABILO: Počastitev spomina na prve žrtve agresije JLA 1991 (+avtobusni prevoz)

Združenje VSO Maribor vabi na komemorativno slovesnost

POČASTITEV SPOMINA

NA PRVE ŽRTVE AGRESIJE JLA 1991

ki bo v petek 22. maja 2026 ob 19. uri

pri spominskem obeležju na pročelju nekdanje kasarne

na Ljubljanski ulici v Mariboru

Govorniki:

Franc Breznik, poslanec in pripadnik 1. generacije Slovenske vojske,

Stane Kodba, predsednik VSO Maribor,

Jožef Šterman, predsednik Združenja VSO Vzhodna Štajerska

Na slovesnosti bomo ob prisotnosti častne straže Slovenske vojske in praporščakov Združenja VSO položili venec pri spominskem obeležju.

Za udeležence slovesnosti bo organiziran avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana – Celje – Maribor. Prijave do zasedenosti mest: Srečko Javornik, telefon: 041 448 376

ali e-mail: [email protected]