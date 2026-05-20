VABILO: Počastitev spomina na prve žrtve agresije JLA 1991 (+avtobusni prevoz)

Združenje VSO Maribor vabi na komemorativno slovesnost
POČASTITEV SPOMINA
NA PRVE ŽRTVE AGRESIJE JLA 1991
ki bo v petek 22. maja 2026 ob 19. uri
pri spominskem obeležju na pročelju nekdanje kasarne
na Ljubljanski ulici v Mariboru
Govorniki:
Franc Breznik, poslanec in pripadnik 1. generacije Slovenske vojske,
Stane Kodba, predsednik VSO Maribor,
Jožef Šterman, predsednik Združenja VSO Vzhodna Štajerska
Na slovesnosti bomo ob prisotnosti častne straže Slovenske vojske in praporščakov Združenja VSO položili venec pri spominskem obeležju.
Za udeležence slovesnosti bo organiziran avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana – Celje – Maribor. Prijave do zasedenosti mest: Srečko Javornik, telefon: 041 448 376
ali e-mail: [email protected]