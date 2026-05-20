Saj se šalijo! Sedaj, ko je nova vlada tako rekoč tik pred izvolitvijo, želijo s pomočjo afere Black Cube rezultat volitev spodbijali na ustavnem sodišču

Piše: Gašper Blažič

Globoka država gre v svojem fanatizmu do konca. Sedaj, ko je predlog za izvolitev novega mandatarja Janeza Janše tudi uradno vložen in je pričakovati njegovo izvolitev, se levičarji poslužujejo pritlehnih umazanij. Tudi podkupovanja. In ne samo to: sedaj bi radi na silo razveljavili izid volitev.

Kako zelo si dosedanja koalicija želi ostati na oblast, kaže tudi odziv sekretariata Sveta za nacionalno varnost, ki je seveda pod nadzorom odhajajoče vlade. Zanj je kot državni sekretar v Golobovem kabinetu zadolžen Vojko Volk. Spomnimo: prav on je na tisti znameniti tiskovni konferenci predstavil izsledke kakor neodvisne preiskave s strani Sove o tem, kdo je izvajal prisluhe.

Sekretariat sveta za nacionalno varnost se je sicer danes seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretariat je pozval, naj preiskava teče “čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno”, je dejal državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk.

Kot je na novinarski konferenci po seji sekretariata povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Volk, je omenjeno poročilo policija naročila že 18. marca, prispelo pa je 18. maja. Kar pomeni, da so potrebovali kar dva meseca. “Takoj naslednji dan, torej 19. maja, poroča direktor policije, je bil na tožilstvu operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja predkazenski postopek. Sklep sestanka je bil, da se preiskava intenzivno nadaljuje,” je strnil Volk.

Kaj je poročilo razkrilo, zaradi interesa preiskave in zato, ker poročilo organi še preučujejo, ni povedal. Je pa dejal, da “na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce”. Kot je dodatno spomnil, je v nekaterih primerih v tujini šlo za več ur, v primeru ene države celo 32 ur trajajoče posnetke. Če se iz takega nabora posnetkov nato objavi le nekaj minut, pa “si lahko predstavljajte, da ta manipuliran posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako kot naročniku odgovarja,”, je ocenil.

Je pa dejal, da je “iz razprave na seji tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj”. Na vprašanje, za katera kazniva dejanja gre, je dejal, da za vplivanje na volitve in voljo volivcev. Kot je pristavil, sam zaupa v organe pregona, v policijo in tožilstvo, da bo “ne glede na to, da se bo v kratkem zamenjala vlada, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro”. “Ne moremo živeti v negotovosti v nedogled,” je dodal.

Na novinarski konferenci je zadevo na kratko pokomentiral tudi z osebnega gledišča in kot dolgoletni diplomat ocenil, da “nikoli ni dobro, če se politične sile s pomočjo tujih držav vmešavajo v notranje zadeve države” in da si želi, da se “ta hud škandal, incident, če hočete, čim prej razišče, ker si ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo”.

Ob tem pa je bil tudi kritičen, da v Sloveniji pri pregonu korupcije niso dovolj uspešni. “Korupcije je v naši državi veliko, pritokov umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in treba se bo s tem spopasti,” je dejal. A ob tem meni, da se moramo s tem spopasti sami, brez tuje pomoči, ki je “ne rabimo in je ne želimo”.

Glede zahteve za parlamentarno preiskavo o obveščanju v zadevi Black Cube, ki jo zahtevajo v Resnici, SDS ter NSi, SLS, Fokus, pa je Volk izpostavil osebno mnenje, da “je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega”.

Pred volitvami se je na spletu pojavilo več anonimno objavljenih posnetkov nekaterih vidnih posameznikov, ki so jih zvabili na lažne poslovne sestanke in posneli, medtem ko so razlagali svoje videnje dogajanja v državi in ocene o tem, kdo naj bi bil v državi vpliven in kdo koruptiven. Izkazalo se je, da gre za način dela, ki ga pripisujejo tuji zasebni paraobveščevalni agenciji Black Cube in da so bili predstavniki podjetja večkrat na obisku v Sloveniji. Več medijev je sicer prek zahteve za dostop do informacij javnega značaja pridobilo dokument, ki ga je pripravila Sova in v katerem piše, da so se trije predstavniki Black Cube 11. decembra lani z avtomobilom pripeljali na dvorišče stavbe SDS. Sestanek je trajal približno dve uri. Poleg navedenega popisujejo še tri obiske Izraelcev v Ljubljani, 1., 17. in 22. decembra.

Sova je vodstvo policije in tožilstvo konec marca glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. Policija pa je osebe evidentirala v svojem informacijskem sistemu in jim bo onemogočen ponoven vstop v državo. Policija sicer preiskuje sume več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, so pojasnili po takratni seji Sveta za nacionalno varnost, ki je bil marca sklican zaradi dogajanja. Dogajanje je doživelo številne obsodbe in ocene, da je šlo za tuj vpliv na volitve. O dogajanju pa se obetata dve parlamentarni preiskavi.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je v izjavi za več medijev ob robu seje potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo tako “naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce”, prav tako še naprej sodelujejo tudi s tujimi organi.

Direktor Sove Joško Kadivnik pa je na vprašanja glede omenjene preiskovalne komisije, ki naj bi preiskovala tudi sume politične zlorabe Sove, ponovil, da Sova dela strokovno in zakonito in da so na svoje delo ponosni.

No, včeraj smo že citirali predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina, ki je odkrito namignil v smer nelegitimnosti volitev. Očitno se že pojavlja računica, da bi nevladniki lahko v kratkem zahtevali revizijo volitev oz. njihovo ponovitev. Medtem pa Ninamedia objavlja, da bi dosedanja koalicija, če bi bile volitve jutri, krepko zmagala, Demokrati bi ostali zunaj parlamenta, SDS pa s precej manjšim številom poslancev kot jih ima sedaj. Skratka, umazani računi brez krčmarja.