(VABILO) Ker smo ljudje: spominska komemoracija na žrtve komunističnih pobojev

Piše: Vseposvojitev

V petek, 16. maja, na predvečer predlani ukinjenega narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, vas ob 21. uri vabimo na Trg republike v Ljubljani.

Poklonili se bomo vsem, ki jim je bilo pod komunistično revolucijo vzeto ne le življenje, ampak tudi identiteta, dobro ime in človeško dostojanstvo s pravico do groba in spomina.

Prinesli bomo rože z njihovih travnikov. Oglasili se bodo cerkveni zvonovi. Zapeli bomo slovensko himno, zmolili očenaš in prebirali imena žrtev. Prisluhnili bomo zgodbam njihovega življenja. Pod farne križe jim bomo polagali svečke. Svečo bomo nesli tudi k spomeniku povzročiteljev. Spominu na pobite se bomo priklonili s šopkom slovenskih pesmi in besed.

Osrednji govornik bo dr. Matija Ogrin. Sodelovali bomo Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc, dr. Marta Ciraj, Pavle Ravnohrib, Mladinski pevski zbor Mir, Vlasta Doležal Rus, dr. Helena Jaklitsch, dr. Janez Juhant, Jože Kurinčič, Romana Bider in varuhi spomina.

V zaupanju, da ima Bog moč tudi po narodovih ranah nekaj bistvenega narediti z nami, vas lepo vabimo, da se nam pridružite!

Nova Slovenska zaveza

Prebudimo Slovenijo

Združeni ob Lipi sprave

Vseposvojitev