(PREJELI SMO) Združenje novinarjev in publicistov: Edini razlog, da so se Areha in novinarjev Panorame znebili, je bil ta, da so bili politično neprimerni

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nedavno pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe o delu, novinarju Valentinu Arehu nezakonita. Ugotovilo je namreč, da za odpoved pogodbe ni bilo poslovnih razlogov, kar je sicer kot razlog navajalo vodstvo TV Slovenija.

S tem je sodišče tudi formalno potrdilo opozarjanja ZNP, da so bile odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe ustvarjalcem oddaje Panorama na TV Slovenija leta 2023 nezakonite. Prav tako je neposredno pritrdilo našim opozarjanjem, da za odpoved pogodb ni nobenih poslovnih razlogov, kar je sicer kot izgovor za opravljeno politično čistko nad ustvarjali Panorame navajalo vodstvo TV Slovenija. Da za odpoved ni bilo poslovnih razlogov, je na sodišču posredno potrdila celo sama odgovorna urednica informativnega programa Polona Fijavž, ki kljub svoji funkciji, ki jo opravlja, sodišču ni znala pojasniti, zakaj je Arehu in drugim sodelavcem informativnega programa prenehala potreba po delu.

Da Fijavževa ni znala pojasniti, zakaj je bil del novinarjev t. i. tehnološki višek, je sicer razumljivo. Edini namen odpovedi oz. sprememb pogodb o zaposlitvi je bila namreč želja znebiti se novinarjev in urednikov, ki po prepričanju novega vodstva TV Slovenija svetovnonazorsko niso pripadali politični levici. Za sedanje vodstvo, ki čedalje slabše opravlja vlogo javnega medija in tone v enoumje, so bili določeni novinarji in uredniki očitno “ideološki” višek, kar dokazuje popolno nerazumevanje vloge javne RTV, kar je predpogoj za njeno zlorabo, do katere pod sedanjim vodstvom tudi v resnici prihaja.

Glede na sodbo delovnega sodišča zahtevamo tako odstop direktorice TV Slovenija Ksenije Horvat kot odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Polone Fijavž, ki sta po našem prepričanju najbolj odgovorni za nezakonite odpovedi in posledično fiasko na delovnem sodišču. Pričakujemo tudi, da bosta sami osebno povrnili vse stroške, ki jih je imela TV Slovenija z Arehovo tožbo in jih bo še imela s preostalimi petimi tožbami, ki so jih vložili ustvarjalci Panorame, ter bosta na ta način prevzeli osebno odgovornost za svoja nezakonita ravnanja.

Ustavno sodišče pa še enkrat pozivamo, naj zaključi s presojo novele zakona o RTV Slovenija, ki je vladi Roberta Goloba omogočila politični vdor v RTV Slovenija in posledično čistke nad tamkajšnjimi »nepravimi novinarji«. Jasno je namreč, da ustavno sodišče omenjeno novelo namerno zadržuje v svojih predalih z namenom, da lahko vladi Roberta Goloba še naprej omogoča politični vpliv na RTV Slovenija. S tem je tudi soodgovorno za vse, kar se dogaja na RTV Slovenija.

Upravni odbor ZNP, 24. septembra 2025