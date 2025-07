(PREJELI SMO) Združenje Gibanje za otroke in družine: DZ bo sprejel zakon o zastrupitvah bolnih in starejših

Piše: C. R.

Naslednji teden bo v DZ sprejet zakon o zastrupljanju bolnih in starejših! Pred nami je novo zbiranje podpisov! Pripravimo se.

Naslednji teden, v četrtek, 10.7., bo zelo verjetno večina v DZ sprejela zakon, s katerim hočejo vladne stranke uzakoniti medicinsko zastrupljanje bolnih in starejših. Tega ne moremo dopustiti. To pomeni, da bomo morali v 7 dneh ponovno zbrati podpise za referendum. Naslednji teden spremljajte eGlasnik. Ko bomo poslali obrazce in navodila, hitro sledite navodilom za zbiranje. V naslednjih tednih je veliko ljudi na dopustih, tako da moramo tisti, ki smo doma dati res vse od sebe, da bomo v 7 dneh zbrali podpise za zaščito bolnih in starejših pred grožnjo zastrupitve.

Javite se kot prostovoljec za zbiranje podpisov proti zastrupljanju bolnih starejših!

Javite se, da boste kot prostovoljec zbirali podpise. Prostovoljcem bomo poslali še nekoliko natančnejša navodila, ki bodo olajšala delo. Vsem, ki se boste javili, vnaprej hvala! Hvala tudi dosedanjim prostovoljcem za odlično opravljeno delo.

Argumenti proti zastrupljanju bolnih in starejših:

Prepoved ubijanja je ena od desetih Božjih zapovedi in temelj sobivanja človeške civilizacije. Vlada mora zagotoviti zdravstveni sistem, ki bo zdravil in lajšal bolečine, ne pa ubijal. Bolni in starejši potrebujejo in imajo pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, pomoči, sočutja in bližine, ne pa da se jih sili v zastrupitev. Zakon, ki bi omogočil zastrupitve bolnih in starejših, je vladna zdravstvena in pokojninska reforma, s katero hočejo zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine. Medicinska zastrupitve bolnih in starejših je grozljiv zgled za mlade. Mladim moramo pokazati, da se morajo v življenju boriti, poiskati pomoč in premagovati težave. Medicinska zastrupitev bolnih in starejših je v nasprotju s 17. členom ustave Republike Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo.

Zdravniki so odločno PROTI medicinski zastrupitvi bolnih in starejših

Preberite si stališče Zdravniške zbornice o medicinski zastrupitvi bolnih in starejših: Najpogostejša vprašanja in odgovori o evtanaziji in pomoči pri samomoru (zdravniskazbornica.si) Preberite stališče Komisije za medicinsko etiko: STALISCE_KME_RS_-_o_referendumskem_vprasanju_o_pomoci_pri_koncanju_zivljenja_24-5-2024.pdf

Pošljite pričevanja o vrednosti življenja

V okviru priprav na referendum proti zastrupitvi bolnih in starejših zbiramo osebna pričevanja o dragocenosti in vrednosti človekovega življenja tudi v času preizkušenj in trpljenja. Pričevanja bomo javno objavljali, da se bo tudi preko njih v javnosti dvigovala zavest o teh ključnih vprašanjih. Pričevanja, prosimo, podpišite z imenom, priimkom in krajem od kod prihajate (_npr. Janez Novak,Sodražica). V primeru, da ne želite, da bi bila vaša ime in priimek objavljena, ju ne zapišite in pod besedilo napišite:anonimno. Vsem vnaprej najlepša hvala, da boste delili svoje pomembne izkušnje in s tem prispevali k bolj pravični in solidarni Sloveniji. Pričevanja pošljite na: [email protected]