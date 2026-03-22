(PREJELI SMO) Vse volilne komisije priznale nezakonitost 24 predčasnih volišč

Piše: SDS

V Slovenski demokratski stranki smo 20. 3. 2026 vložili ugovore na volilne komisije zaradi 24 nezakonitih predčasnih volišč, ki so bila organizirana izven volilnih okrajev, čeprav Zakon o volitvah v državnih zbor v 69. členu izrecno določa, da mora biti vsako predčasno volišče organizirano znotraj volilnega okraja. Dne 21. 3. 2026 smo prejeli pisne zavrnilne odločbe vseh volilnih komisij, češ da so naši ugovori neutemeljeni.

A pri tem ni mogoče spregledati dvojega.

Prvič. Vse volilne enote so v odločbah priznale, da je vseh 24 predčasnih volišč v neskladju z zakonom. Volilna komisija 4. volilne enote je, denimo, navedla: “Glede na navedeno, so volišča za predčasno glasovanje, ki so določena izven območja okrajne volilne komisije, določena v nasprotju z zakonom.”

Drugič. V Slovenski demokratski stranki se sprašujemo, kako je mogoče, da v isti državi, ob istih zakonih in isti ustavi, volilne komisije niso usklajene in so podale različne pravne pouke. 6. volilna enota ni podala pravnega pouka, 4. volilna enota je zapisala, da je pritožba mogoča, preostale volilne enote pa so zaključile, da pravnega varstva ni.

V Slovenski demokratski stranki opozarjamo tudi na to, da vse volilne komisije trdijo, da so samostojni organi, neodvisni od Državne volilne komisije, a so hkrati slepo sledile Navodilu za delo volilnih komisij z dne 1. 6. 2026 Državne volilne komisije, za katerega pa same priznavajo, da je nezakonito. Denimo, 2. volilna enota je, ugotovila, da “bi Navodilo za delo volilnih komisij lahko preseglo zakonsko podlago, saj ureja tudi vprašanja, ki nimajo opore v zakonu.”